В ограничении свободы Пашинского может быть заинтересована Россия, — Денисова

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Дело против Пашинского и избрание ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО может быть выгодно России. Такое мнение высказала руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Эспрессо", передает издание "Факты".

"Я считаю, что эти контракты, международные связи, которые использует Пашинский, чтобы обеспечить фронт необходимым оружием, мешает делать рф их дело — уничтожать Украину и украинский народ", — заявила она.

По мнению юриста с многолетним стажем, в ходе судебного разбирательства не были озвучены доказательства вины Пашинского.

"Никто не хочет разбираться по сути, никто не ищет виновных, если там вообще есть какая-то криминальная история. Сейчас рассматривается подозрение для того, чтобы определиться, где во время следствия должен находиться Пашинский. То есть ему нужно ограничить свободы, третий раз посадить в следственный изолятор, потому что он якобы может сбежать. Но если бы он хотел убежать, то сделал бы это. Он знает о деле давно, у него были бы все возможности для бегства. Однако он государственный человек, у него государственная позиция", — отметила Денисова.