В обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена росія, — Денісова

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Справа проти Пашинського і обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання у СІЗО може бути вигідне Росії. Таку думку висловила очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері телеканалу "Еспресо", передає видання "Факти".

"Я вважаю, що ці контракти, міжнародні зв'язки, які використовує Пашинський, щоб забезпечити фронт необхідною зброєю, заважає робити рф їхню справу — нищити Україну та український народ", — заявила вона.

На думку юриста з багаторічним стажем, в ході судового розгляду не було озвучено доказів вини Пашинського.

"Ніхто не хоче розбиратися по суті, ніхто не шукає винних, якщо там взагалі є якась кримінальна історія. Зараз розглядається підозра для того, щоб визначитися, де під час слідства повинен бути Пашинський. Тобто йому потрібно обмежити свободи, втретє посадити у слідчий ізолятор, бо він нібито може втекти. Але якщо б він хотів втекти, то зробив би це. Він знає про справу давно, у нього були б усі можливості для втечі. Однак він державна людина, у нього державницька позиція", — зауважила Денісова.