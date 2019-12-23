По словам омбудсмена, применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних

Сотрудники следственного изолятора №14 в Кропивницком подавляли бунт при помощи спецсредств и травматического оружия. Пострадали 25 человек.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Этим лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Каждого заключенного осмотрено медицинским работником и оказана медпомощь. Все случаи применения специальных средств задокументировано. Прокуратурой области начата проверка законности их применения", – рассказала она.

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По ее словам, применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

Утром 20 декабря в изоляторе был найден умерший заключенный, но его смерть не связана с бунтом. В соответствии с медицинским заключением, ее причиной стало отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений у умершего не нашли.

Уволен заместитель по оперативной работе Радион Друмов и заведующий медчасти Александр Степанов. Планируется также увольнение заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению Валерия Артеменко.

С 6:00 утра 18 декабря в Кропивницком СИЗО действует особый режим, введенный на 30 суток.

Сегодня работа на территории СИЗО продолжается – будет проводиться обзор камер, общение с заключенными на предмет выяснения обстоятельств бунта, условий содержания и обращения с ними.

Как ранее сообщал Фокус:

17 декабря в следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Об этом сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать.