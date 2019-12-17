Бунт в СИЗО в Кропивницком: в уголовно-исполнительной службе подтвердили факт дестабилизации
2019-12-17 18:40:36
Правоохранители сообщили, что оперативная обстановка в следственном изоляторе находится под контролем
Администрация уголовно-исполнительной службы Украины подтвердила в Facebook факт дестабилизации ситуации в СИЗО в Кропивницком, о чем ранее сообщал экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.
Сообщается, что заключенный М. напал на сотрудницу СИЗО, угрожал ей и ее семье расправой, нецензурно ругался и нанес ей телесные повреждения. Спустя несколько часов этот заключенный отказался давать письменные пояснения своих действий, вновь начал вести себя агрессивно и призывал других к неправомерному поведению.
"В то же время в поддержку противоправных действий заключенного М., находящиеся в других камерах поддержали призыв и начали стучать в двери и повреждать камерный инвентарь. Для прекращения группового неповиновения начальник учреждения объявил общий сбор персонала и принял первоочередные меры для ликвидации последствий этого поведения и стабилизации обстановки", – подвели итог в администрации.
Согласно сообщению, в настоящее время оперативная обстановка в следственном изоляторе находится под контролем. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись.
Состояние здоровья сотрудницы, которая претерпела телесных повреждений, удовлетворительное.
Также, а Администрации уголовно-исполнительной службы заявили, что опровергают распространенные в средствах массовой информации некоторыми лицами слухи о самоустранении должностных лиц и персонала учреждения от обеспечения надлежащего правопорядка. Утверждается, что такая информация не соответствует действительности.
Сергей Старенький, в комментарии на данное сообщение, написал: "Ну, раз опровергаете, буду тогда уточнять. По персоналиям и поступкам".
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 мая в Южной исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге в Одессе произошел бунт.
- Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что попытка захвата заключенными административного здания Южной исправительной колонии №51 в Одессе стала следствием указаний "воров в законе".
- После бунта, в колонии введен режим особых условий.