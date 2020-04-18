В украинских СИЗО появятся платные камеры с повышенным комфортом, – Минюст
2020-04-18 20:10:00
Также Минюст хочет обменивать старые здания изоляторов, расположенные в центрах города, на новые здания на окраинах
В украинских следственных изоляторах появятся платные камеры повышенной комфортности. Такими планами в Facebook поделился министр юстиции Украины Денис Малюська.
По его мнению, тюремная реформа необходима, потому что с инфраструктурой СИЗО в Украине "все очень плохо – плохие камеры, ужасные здания". Он также заявил, что на решение этой проблемы нужны деньги, а в бюджете их нет.
"Мы будем привлекать средства из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах", – сказал он.
Он добавил, что сейчас камеры очень отличаются по уровню комфорта, поэтому "ходят упорные слухи", что лучшие камеры выкупаются за взятки.
"Мы сделаем так, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонт и улучшать качество и условия бесплатных камер", – заявил глава ведомства.
Также Минюст хочет обменивать старые здания изоляторов, расположенные в центрах города, на новые здания на окраинах. Первым таким случаем может стать обмен здания СИЗО и еще нескольких учреждений во Львове.
Он выразил надежду, что соответствующее постановление Кабинет Министров примет уже 22 апреля.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее министр юстиции Денис Малюська предложил сделать из части старых корпусов Лукьновского СИЗО музей, а остальные – снести.
- Госдеп США в своем ежегодном отчете относительно прав и свобод человека на территории Украины в 2018 году отметил, что общие условия содержания заключенных в тюрьмах и СИЗО остаются неудовлетворительным и не соответствуют принятым международным стандартам.