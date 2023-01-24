"Готовились давно": Малюська напомнил о комфортных камерах в СИЗО (фото)

Глава Минюста с юмором отреагировал на недавние коррупционные скандалы и напомнил о возможности приобрести подарочный сертификат в камеру повышенной комфортности.

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На фоне последних коррупционных скандалов глава Министерства юстиции напомнил, что в СИЗО есть возможность пребывать в платной камере повышенной комфортности. Об этом Денис Малюська написал на своей странице в Фейсбуке.

"Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом", — написал глава профильного министерства.

Малюська также добавил, что оплатить пребывание в платной камере СИЗО можно онлайн на сайте Дома юстиции.

Кроме того, можно купить "подарочные сертификаты" для друзей.

Платные камеры в СИЗО: как они выглядят и сколько за них нужно заплатить

Впервые украинцы услышали о камерах повышенной комфортности в следственных изоляторах в мае 2021 года. Тогда в Киевском следственном изоляторе представили 18 восстановленных камер для заключенных.

Каждое помещение обновленной камеры было оснащено холодильником, микроволновой, телевизором, стационарным телефоном, Wi-Fi, кнопкой экстренного вызова охраны, а также камерами видеонаблюдения. В камерах, в зависимости от их типа, стояли одно- или двухместные кровати.

В Минюсте уточнили, что каждую камеру оборудовали по "норвежскому" образцу.

Согласно последним данным онлайн-дома юстиции, пребывание в Киевском СИЗО обойдется в 2 000 гривен в сутки. Также существует система лояльности для тех, кто покупает услугу длительного пребывания – 8 000 грн. за неделю и 12 000 грн. за месяц.

[ + – ] Интерьер платной камеры в Киевском СИЗО

Напомним, 23 января Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту закупок Минобороны питания для украинских военных по завышенным ценам. Этот кейс претендует стать самым резонансным коррупционным скандалом за первый месяц нового года.

Фокус также писал о том, как выглядит платная камера СИЗО. В камере имеется холодильник, кондиционер, телевизор. Расчитана камера на двух людей. Общая площадь камеры — около 21 кв. м.