Скандал с закупками продуктов в Минобороны: профильный комитет Рады и НАБУ вынесли решение

На комитете нардепы приняли решение инициировать законопроект, призванный не допустить повторение таких скандалов. Также парламентарии хотят проверить закупки профильным министерством боеприпасов, горюче-смазочных материалов и вещевое обеспечение военных.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту закупок Минобороны питания для украинских военных по завышенным ценам. Об этом проинформировала нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в Фейсбуке.

Она также сообщила, как 23 января прошло заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором заслушали руководство Минобороны и представителей НАБУ, ГБР и СБУ, выступивших по упомянутому выше вопросу.

Руководству и членам профильного комитета предоставили контракты между Минобороны и поставщиками. Их прокомментировал министр обороны Алексей Резников.

После этого представитель НАБУ рассказал, что по вопросу закупки продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам было открыто уголовное производство. Кроме того, представители ГБР и СБУ проинформировали, что по ряду процессов закупок и поставок питания продолжаются расследования.

Безуглая также сообщила, что в профильном комитете обратились в правоохранительные органы с призывом уделить внимание расследованиям.

Члены комитета планируют в ближайшее время ознакомится с фирмами-поставщиками питания в ВСУ, а также инициировать новый законопроект о частичном открытии информации о закупках в условиях военного времени.

Кроме того, парламентарии хотят проконтролировать и другие закупки Минобороны. В частности, речь идет об боеприпасах, вещевом обеспечении военных и горюче-смазочных материалах.

Также по словам члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадия Касая, который дал комментарий журналистам, в Минобороны уже занимаются разработкой новой системы питания ВСУ, так как "тот каталог, который есть на сегодня, нужно усовершенствовать".

Напомним, 21 января журналист Юрий Николов обнародовал расследование, посвященное закупкам продовольствия для нужд ВСУ. Автор материала утверждал, что Министерство обороны приобретает продукцию по завышенным в 2-3 раза ценам.

В понедельник, 23 января, министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ, вокруг которых в последнее дни разгорелся скандал, технической ошибкой в контрактах и некорректностью журналистов, опубликовавших расследование. Само медиа "Зеркало недели" также изменило часть инфографики в уже опубликованном материале.

Фокус также писал, что 22 января поставщик Минобороны отверг обвинения в закупках по завышенным ценам. Обвинения в закупках по завышенным ценам продовольствия для нужд Вооруженных сил являются манипуляцией, утверждал представитель компании-поставщика "Актив компани".