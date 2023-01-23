"Манипуляция СМИ": поставщик Минобороны отверг обвинения в закупках по завышенным ценам

Публикацию контрактов Министерства обороны о закупках продовольствия также раскритиковали в Верховной Раде и заявили, что секретной информацией могут воспользоваться спецслужбы РФ.

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Обвинения в закупках по завышенным ценам продовольствия для нужд Вооруженных сил являются манипуляцией, утверждает компания-поставщик "Актив компани", отвечая на запрос издания "Новое время", который был обнародован 22 января.

Скандал с закупками Минобороны — позиция компании-поставщика "Актив компани"

В своем письме компания-поставщик называет недостоверной информацию о том, что "Актив компани" является "фирмой-прокладкой". Руководство утверждает, что в СМИ распространяют фальшивые сведения, которые якобы направлены на дискредитацию Министерства обороны Украины и контрагента.

В компании утверждают, что там официально трудоустроено 187 работников, а в ее владении находится складских помещений площадью более 2 тысячи квадратных метров, а также свыше 70 специализированных грузовых транспортных средств. Со складов "Актив компани", как сказано в отчете на запрос, ежедневно отгружается продуктов питания в объеме не менее 120 тонн.

Тот факт, что фактическое месторасположение фирмы не соответствует юридическому адресу, в компании объяснили тем, что стараются сохранить здоровье своего персонала и производственные мощности.

"Согласно порядку применения Каталога пищевых продуктов, МО заказывает комплекты продуктов питания по Каталогу продуктов — это весь перечень пищевых продуктов, который входит в Каталог продуктов, и закупается как одно целое. Кроме того, в стоимость Услуги также входит освежение (обновления) фактически поставленных продуктов питания, у которых истекает срок хранения, путем их замены аналогичными пищевыми продуктами свежего производства", — продолжили в компании и заявили, что сравнение цен на отдельную единицу товара с расценками в супермаркетах являются манипуляцией.

Руководство "Актив компани" также поддержало позицию Кабинета министров, который по соображениям безопасности запретил обнародовать действующие контракты по закупкам продовольствия.

Отдельно компания обратилась с призывом к Минобороны и профильному комитету Верховной Рады по вопросам нацбезопасности провести расследование по факту "утечки информации с ограниченным доступом".

Скандал с закупками Минобороны — позиция профильного комитета Рады по вопросам нацбезопасности

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Геннадий Касай 22 января в комментарии журналистам заявил, что профильный комитет отдельно рассмотрит факт утечки в СМИ контрактов Минобороны по закупкам продовольствия для нужд ВСУ. По его словам, эта информация не подлежит разглашению, поскольку секретными сведениями могут воспользоваться спецслужбы страны-агрессора.

Касай подчеркнул, что 23 января состоится заседание комитета, на котором также будет присутствовать министр обороны Алексей Резников.

"Я читал, что Минобороны будут обращаться в правоохранительные органы, в частности, и в СБУ, по вопросу, что они видят в этом вопросе (обнародование контрактов Минобороны — ред.) предательство, и, наверное, думаю, что да, что это может быть использовано нашим врагом, чтобы нас медийно убивать. И данные по военным частям — действительно эта информация не должна быть публичной. Поэтому будем в этом вопросе тоже разбираться, сто процентов. Вопрос актуальный", — добавил нардеп, комментируя привлечение следователей СБУ для изучения факта обнародования контрактов Минобороны.

Скандал с закупками Минобороны — предыстория

21 января журналист Юрий Николов обнародовал расследование, посвященное закупкам продовольствия для нужд ВСУ. Автор материала утверждал, что Министерство обороны приобретает продукцию по завышенным в 2-3 раза ценам.

На скандал с закупками Минобороны отреагировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что информация о покупке продовольствия по завышенным ценам будет проверяться, и в случае подтверждения слов журналиста виновные будут привлечены к ответственности.

Минобороны Украины также отреагировало на расследование и заявило, что информация о закупках, обнародованная в СМИ, якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после публикации расследования, посвященного закупкам Минобороны, пообещал "посадки весной". По словам нардепа, отдельные люди при власти в Украине "потеряли разум и мародерствуют без страха и угрызений совести", поэтому они должны отвечать по законам военного времени.