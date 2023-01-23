"Маніпуляція ЗМІ": постачальник Міноборони відкинув звинувачення в закупівлях за завищеними цінами

Публікацію контрактів Міністерства оборони про закупівлю продовольства також розкритикували у Верховній Раді й заявили, що секретною інформацією можуть скористатися спецслужби РФ.

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Звинувачення в закупівлях за завищеними цінами на продовольство для потреб Збройних сил є маніпуляцією, стверджує компанія-постачальниця "Актив компані", відповідаючи на запит видання "Новое время", який був оприлюднений 22 січня.

Скандал із закупівлями Міноборони — позиція компанії-постачальника "Актив компані"

У своєму листі компанія-постачальниця називає недостовірною інформацію про те, що "Актив компані" є "фірмою-прокладкою". Керівництво стверджує, що в ЗМІ розповсюджують фальшиві відомості, які нібито спрямовані на дискредитацію Міністерства оборони України та контрагента.

У компанії стверджують, що там офіційно працевлаштовано 187 працівників, а в її володінні перебувають складські приміщення площею понад 2 тисячі квадратних метрів, а також понад 70 спеціалізованих вантажних транспортних засобів. Зі складів "Актив компані", як сказано у звіті на запит, щодня відвантажують продукти харчування обсягом не менше 120 тонн.

Той факт, що фактичне розташування фірми не відповідає юридичній адресі, в компанії пояснили тим, що так намагаються зберегти здоров'я свого персоналу та виробничі потужності.

"Згідно з порядком застосування Каталогу харчових продуктів, МО замовляє комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів — це весь перелік харчових продуктів, який входить до Каталогу продуктів, і закуповується як одне ціле. Крім того, у вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично наданих продуктів харчування, у яких закінчується термін зберігання, шляхом їх заміни аналогічними харчовими продуктами свіжого виробництва", — продовжили в компанії та заявили, що порівняння цін на окрему одиницю товару з розцінками в супермаркетах є маніпуляцією.

Керівництво "Актив компані" також підтримало позицію Кабінету міністрів, який із міркувань безпеки заборонив оприлюднити чинні контракти щодо закупівлі продовольства.

Окремо компанія звернулася із закликом до Міноборони та профільного комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки провести розслідування за фактом "витікання інформації з обмеженим доступом".

Скандал із закупівлями Міноборони — позиція профільного комітету Ради з питань нацбезпеки

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Геннадій Касай 22 січня в коментарі журналістам заявив, що профільний комітет окремо розгляне факт витоку в ЗМІ контрактів Міноборони щодо закупівлі продовольства для потреб ЗСУ. За його словами, ця інформація не підлягає розголошенню, оскільки секретними даними можуть скористатися спецслужби країни-агресора.

Касай наголосив, що 23 січня відбудеться засідання комітету, на якому також буде присутній міністр оборони Олексій Резніков.

"Я читав, що Міноборони звертатимуться до правоохоронних органів, зокрема, і до СБУ, щодо того, що вони бачать у цьому питанні (оприлюднення контрактів Міноборони — ред.) зраду, і, напевно, думаю, що так, що це може бути використано нашим ворогом, щоб нас медійно вбивати. І дані щодо військових частин — справді ця інформація не повинна бути публічною. Тому будемо в цьому питанні теж розбиратися, сто відсотків. Питання актуальне", — додав нардеп, коментуючи залучення слідчих СБУ для вивчення факту оприлюднення контрактів Міноборони

Скандал із закупівлями Міноборони — передісторія

21 січня журналіст Юрій Ніколов оприлюднив розслідування, присвячене закупівлі продовольства для потреб ЗСУ. Автор матеріалу стверджував, що Міністерство оборони купує продукцію за завищеними у 2-3 рази цінами.

На скандал із закупівлями Міноборони відреагували в Офісі президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що інформація про купівлю продовольства за завищеними цінами перевірятиметься, і в разі підтвердження слів журналіста винні будуть притягнуті до відповідальності.

Міноборони України також відреагувало на розслідування та заявило, що інформація про закупівлю, оприлюднена в ЗМІ, нібито поширюється з ознаками умисних маніпуляцій і вводить громадськість в оману.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після публікації розслідування, присвяченого закупівлям Міноборони, пообіцяв "посадку навесні". За словами нардепа, окремі люди при владі в Україні "втратили розум і мародерствують без страху й докорів совісті", тому вони мають відповідати за законами воєнного часу.