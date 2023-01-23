"За законами воєнного часу": Арахамія пообіцяв навесні "посадки" через закупівлю Міноборони

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу", окремі люди при владі в Україні "втратили розум і мародерствують без страху та докорів совісті". Арахамія навів приклад скандалу в оборонному відомстві й справу про закупівлю генераторів.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв арешти корумпованих посадових осіб в Україні, які мають відбутися вже навесні. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

За словами Арахамії, починаючи з повномасштабного вторгнення Росії, чиновників усіх рівнів у країні попереджали "офіційними та неофіційними каналами" про необхідність зосередитися на війні, зменшити бюрократію і припинити займатися "сумнівними справами". Він наголосив, що багато посадових осіб прислухалися до цієї рекомендації, проте не всі.

"Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерствують без страху та докорів совісті", — додав Арахамія.

У зв'язку з цим глава фракції анонсував "активні посадки" найближчим часом.

"Напевно, цієї весни точно садитимемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу", — уточнив він.

Арахамія зазначив, що серед іншого має на увазі новий скандал, пов'язаний із закупівлями Міністерства оборони України продуктів для української армії за завищеними цінами. Як ще один приклад нардеп натякнув на історію із затриманням заступника голови Мінрегіону Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабара у розмірі $400 тис. у справі про закупівлю генераторів.

"Сьогодні на комітеті розберемося в ситуації. Ініціюватиму повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади. І як сказав наш президент: "Цей тиждень буде часом відповідних рішень", — підкреслив нардеп.

Глава фракції також розповів, що найближчим часом має завершитися конкурс на посаду директора НАБУ, що дозволить збудувати незалежну антикорупційну інфраструктуру в країні.

Закупівлі Міноборони України: про що йдеться?

Журналіст Юрій Ніколов у суботу, 21 січня, опублікував на сайті DT.UA розслідування, в якому йдеться про те, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних сил України. Судячи з документів, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кг, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Після цього Ніколов дав інтерв'ю журналісту Євгену Плінському, в якому розповів, що не хотів публікувати результати розслідування і надіслав запит до Міноборони, але не дочекався від відомства будь-якої видимої реакції.

На опубліковане розслідування відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, інформацію про можливу закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами перевірять, а в разі її підтвердження винні понесуть відповідальність.

Міністерство оборони України також опублікувало свій коментар із цього приводу. У заяві йдеться, що інформація про закупівлю, оприлюднена у ЗМІ, нібито поширюється з ознаками навмисних маніпуляцій і вводить громадськість в оману.