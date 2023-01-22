Від 6 до 17 грн за яйце: ЗМІ показали, як протягом року змінювалися постачальники Міноборони (відео)

Журналіст Юрій Ніколов стверджує, що робив усе можливе, щоб не публікувати результати свого розслідування. Однак його запит до оборонного відомства не призвів до жодної реакції.

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Журналіст видання DT.UA Юрій Ніколов, автор резонансного розслідування щодо закупівлі продуктів Міністерства оборони України для ЗСУ, стверджує, що не хотів публікувати статтю, проте не побачив реакції на свій запит із боку профільного відомства. Про це він розповів в інтерв'ю Євгену Плінському.

"Я робив усе, щоб не публікувати цю історію. Я не хочу розколювати ЗСУ, владу та народ. Ми виграємо війну лише завдяки тому, що тримаємось разом", — прокоментував журналіст.

Однак, як стверджує Ніколов, перед публікацією він звернувся до оборонного відомства з відповідним запитом і не побачив жодної реакції на зазначені цифри закупівель.

"Реакція була така, що в результаті змусила нас вийти в паблік", — наголосив він.

Журналіст також обурився, що міністр оборони Олексій Резніков досі залишається на посаді після опублікованого розслідування.

Постачання продуктів для української армії: "білоцерківський клан"

Під час бесіди журналісти Євген Плінський та Юрій Ніколов також обговорили, як протягом минулого року змінювалися компанії-постачальники, з якими Міністерство оборони України укладало контракти.

З початку повномасштабної війни постачанням продуктів для ЗСУ, за даними Плінського, займалася компанія "Преміум Компані". Розслідувач із посиланням на власні джерела наголосив, що підприємство годувало українських військових у проміжку з березня по серпень 2022 року, причому "за космічними цінами".

У серпні на зміну прийшла компанія "Ок Ленд Фуд", загальна вартість послуг якої коштувала державі 700 млн 80 тис. грн (не зазначено, за який конкретно період).

І лише у грудні минулого року Міноборони уклало контракт із компанією "Актив компані", про яку йдеться у розслідуванні журналіста DT.UA.

Плінський також порівняв ціни, за якими постачали продукти армії попередні компанії.

Так, компанія "Ок Ленд Фуд" влітку 2022 року постачала яйця по 6 грн за штуку. Згідно з контрактом, укладеним у листопаді Міноборони з "Активом компані", ціна яєць піднялася до 9 грн за штуку, а вже з 1 січня 2023 року закупівельна вартість яєць зросла до 17 грн за штуку.

Як вважає Ніколов, за постачанням за завищеними цінами стоїть так званий "білоцерківський клан".

"Йдеться про відому у вузьких колах Тамару Глиняну, і зятя, та інших членів сім'ї. У них було багато фірм, вони вже давно займаються поставками продуктів для Міноборони", — розповів він.

[ + – ] Інтерв'ю Ніколова журналісту Євгену Плінському

Нагадаємо, на опубліковане розслідування відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, інформацію про можливу закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами перевірять, а у разі її підтвердження винні понесуть відповідальність.

Міністерство оборони України також опублікувало свій коментар щодо повідомлення про те, що відбувається закупівля продуктів харчування ЗСУ за завищеними вдвічі цінами, ніж у магазині. У заяві йдеться, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які оприлюднені у ЗМІ, поширюються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.