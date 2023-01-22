От 6 до 17 грн за яйцо: СМИ показали, как в течение года менялись поставщики Минобороны (видео)

Журналист Юрий Николов утверждает, что делал все возможное, чтобы не публиковать результаты своего расследования. Однако его запрос в оборонное ведомство не привел к какой-либо реакции.

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Журналист издания ZN.UA Юрий Николов, автор резонансного расследования о закупках продуктов Министерства обороны Украины для ВСУ, утверждает, что не хотел публиковать статью, однако не увидел реакции на свой запрос со стороны профильного ведомства. Об этом он рассказал в интервью Евгению Плинскому.

"Я делал все, чтобы не публиковать эту историю. Я не хочу раскалывать ВСУ, власть и народ. Мы выигрываем войну только благодаря тому, что держимся вместе", — прокомментировал журналист.

Однако, как утверждает Николов, перед публикацией он обратился в оборонное ведомство с соответствующим запросом и не увидел никакой реакции на указанные цифры закупок.

"Реакция была такая, что в результате заставила нас выйти в паблик", — подчеркнул он.

Журналист также возмутился, что министр обороны Алексей Резников до сих пор остается на своей должности после опубликованного расследования.

Поставки продуктов для украинской армии: "белоцерковский клан"

Во время беседы журналисты Евгений Плинский и Юрий Николов также обсудили, каким образом в течение прошлого года менялись компании-поставщики, с которыми Министерство обороны Украины заключало контракты.

С начала полномасштабной войны поставками продуктов для ВСУ, по данным Плинского, занималась компания "Премиум Компани". Расследователь со ссылкой на собственные источники подчеркнул, что предприятие кормило украинских военных в промежутке с марта по август 2022 года, причем "по космическим ценам".

В августе на смену пришла компания "Ок Ленд Фуд", общая стоимость услуг которой обошлась государству в 700 млн 80 тыс. грн (не указано, за какой конкретно период).

И только в декабре прошлого года Минобороны заключило контракт с компанией "Актив компани", о которой идет речь в расследовании журналиста ZN.UA.

Плинский также сравнил цены, по которым поставляли продукты армии предыдущие компании.

Так, компания "Ок Ленд Фуд" летом 2022 года поставляла яйца по 6 грн за штуку. Согласно контракту, заключенному в ноябре Минобороны с "Актив компани", цена яиц поднялась до 9 грн за штуку, а уже с 1 января 2023 года закупочная стоимость яиц выросла до 17 грн за штуку.

Как считает Николов, за поставками по завышенным ценам стоит так называемый "белоцерковский клан".

"Речь идет об известной в узких кругах Тамаре Глиняной, и зятя, и других членах семьи. У них было много фирм, они уже давно занимаются поставками продуктов для Минобороны", — рассказал он.

[ + – ] Интервью Николова журналисту Евгению Плинскому

Напомним, на опубликованное расследование отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, информацию о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.

Министерство обороны Украины также опубликовало свой комментарий по поводу сообщения о том, что происходит закупка продуктов питания ВСУ по завышенным в два раза ценам, чем в магазине. В заявлении говорится, что сведения о содержании закупок услуг питания, которые обнародованы в СМИ, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.