У Зеленского анонсировали аудит и расследование после скандала с закупками Минобороны

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что информацию о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.

Related video

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал проверку информации о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, обнародованную утром 21 января журналистами издания ZN.UA. По его словам, если факты подтвердятся, то виновные будут наказаны. Об этом советник главы ОП заявил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

По словам Подоляка, сегодня эту тему обсуждают "на разных уровнях".

"Сегодня пройдем определенные этапы к аудиту, аудит и будем понимать, точно ли там есть завышение. Если оно есть, то ответственные лица должны понести очень суровое наказание. Я думаю, что так и будет, потому что нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом", – рассказал Подоляк.

Он добавил, что во время войны есть и мародеры, а не только герои. При этом советник главы ОП подчеркнул, что все должно происходить по процедуре.

"Мы должны провести аудит. Если это соответствует действительности – найти людей, подписывавших на 13 миллиардов контракты, четко установить это и провести расследование. И потом с этими людьми конкретно разобраться", – заявил Подоляк.

Напомним, 21 января издание ZN.UA опубликовало материал, согласно которому чиновники Минобороны Украины закупают продовольствие для армии в два-три раза дороже, чем в розничных столичных магазинах. Издание сослалось на копию соглашения Минобороны на 13,16 млрд грн, заключенного 23 декабря 2022 года на услуги организации питания для ряда воинских частей.

[ + – ] Инфографика о стоимости продуктов Фото: zn.ua

После публикации материала журналистов народная депутатка Марьяна Безуглая сообщила, что завышенные цены касаются не только продуктов питания. Она также проинформировала, что Госаудитслужба совместно с правоохранителями проводит проверку Минобороны.