Манипуляции и заблуждение: Минобороны ответило СМИ на скандал с закупкой питания для бойцов

Оборонное ведомство заявило – информацию распространяют с признаками манипуляций. Тем не менее, там анонсировали проведение заседания соответствующего комитета Верховной Рады с участием представителей НАБУ и ГБР.

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Министерство обороны Украины опубликовало свой комментарий по поводу сообщения о том, что происходит закупка продуктов питания ВСУ по завышенным в два раза ценам, чем в магазине. Этот комментарий появился на официальной странице Минобороны в Facebook.

Как уже писал Фокус, издание "ZN.UA" опубликовало результаты расследования журналиста Юрия Николова, где сказано, что Минобороны Украины разворовывает бюджетные средства, завышая цены на продукты питания для ВСУ. На момент публикации, 21 января комментария от Минобороны по этому поводу еще не было.

В то же время, как уже писал Фокус, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что информацию о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.

Реакция Минобороны Украины

22 января, Минобороны Украины обнародовало официальный комментарий, который касается закупки услуг питания для ВСУ. В нем сказано, что организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в том числе в зоне ведения боевых действий, является приоритетной задачей для Минобороны Украины. Для этого в соответствии установленным законом порядке происходит закупка соответствующих питания для ВСУ.

В комментарии Минобороны говорится, что сведения о содержании закупок услуг питания, которые обнародованы в СМИ, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.

"Министр обороны Алексей Резников 21 января лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой провести заседание Комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих ВС Украины на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР", — сказано в сообщении.

В Минобороны Украины заявили, что готовятся материла для подачи их в СБУ, чтобы там провели расследование "распространение заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период".

Подробности внутреннего расследования будут позже

"Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, которые имеют общественный резонанс, независимо от содержания и характера представленной информации, проводится служебная проверка. Подобная внутренняя проверка будет проведена и касательно процесса и результатов закупок услуг питания. Если будут выявлены нарушения в деятельности должностных лиц Минобороны, то они понесут ответственность согласно закону", — говорится в сообщении Минобороны Украины.

В Минобороны заявили, что более подробная информация по этому поводу будет обнародована по итогам соответствующего заседания Комитета. Ориентировочно это произойдет в понедельник, 23 января.

Как уже писал Фокус, согласно сводке Генштаба ВСУ на 333 день войны потери ВС РФ перешагнули 120-тысячный рубеж. За 21 января противник потерял еще 600 единиц живой силы, а также пять танков и множество другой техники.

Также Фокус писал о том, что аналитики ISW рассказали, почему ВСУ так долго обороняют Бахмут. По словам экспертов, украинские силы сдерживают российские войска в Бахмуте, препятствуя России продолжать наступление на других участках фронта.