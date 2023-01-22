333 день войны. Потери ВС РФ перешагнули 120-тысячный рубеж, — сводка Генштаба ВСУ

За прошлые сутки противник потерял еще 600 единиц живой силы, а также пять танков и множество другой техники.

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Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку потерь ВС РФ и рассказал о том, как обстоят дела на фронте на 333 день войны с Россией. Враг продолжает обстреливать мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ за прошлые сутки ВС РФ потеряли 600 единиц живой силы, а значит теперь потери врага составляют 120760 человек.

Также было уничтожено много вражеской техники:

Танков — 3145 (+5);

Боевых бронированных машин — 6268 (+12);

Артиллерийских систем — 2144 (+9);

Реактивных систем залпового огня (РСЗВ) — 445 (+2);

Автотехники — 4932 (+14).

[ + – ] Отчет Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Также был сбит один БПЛА. Всего с начала войны их было уничтожено – 1892 штуки. Но официальные данные и реальные данные могут отличаться, ведь подсчет уничтоженных врагов и их техники затруднен на поле боя.

ВС РФ в течение суток нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов. Также российские военные произвели 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

Российские военные пытались наступать на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты и мирные жители в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских войск и три — по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Напомним, ранее в отчете американского Института изучения войны отмечалось, что украинские военные удерживают Бахмут, несмотря на трудности и потери, потому что это стратегически обосновано. Также наши военные, таким образом, истощают российские войска на этом направлении.