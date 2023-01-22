333 день войны. Потери ВС РФ перешагнули 120-тысячный рубеж, — сводка Генштаба ВСУ
За прошлые сутки противник потерял еще 600 единиц живой силы, а также пять танков и множество другой техники.
Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку потерь ВС РФ и рассказал о том, как обстоят дела на фронте на 333 день войны с Россией. Враг продолжает обстреливать мирных жителей.
По данным Генштаба ВСУ за прошлые сутки ВС РФ потеряли 600 единиц живой силы, а значит теперь потери врага составляют 120760 человек.
Также было уничтожено много вражеской техники:
- Танков — 3145 (+5);
- Боевых бронированных машин — 6268 (+12);
- Артиллерийских систем — 2144 (+9);
- Реактивных систем залпового огня (РСЗВ) — 445 (+2);
- Автотехники — 4932 (+14).
Также был сбит один БПЛА. Всего с начала войны их было уничтожено – 1892 штуки. Но официальные данные и реальные данные могут отличаться, ведь подсчет уничтоженных врагов и их техники затруднен на поле боя.
ВС РФ в течение суток нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов. Также российские военные произвели 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.
Российские военные пытались наступать на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты и мирные жители в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских войск и три — по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Напомним, ранее в отчете американского Института изучения войны отмечалось, что украинские военные удерживают Бахмут, несмотря на трудности и потери, потому что это стратегически обосновано. Также наши военные, таким образом, истощают российские войска на этом направлении.