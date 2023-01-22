333 день війни. Втрати ЗС РФ перевищили 120-тисячний рубіж, — зведення Генштабу ЗСУ

Минулої доби противник втратив ще 600 одиниць живої сили, а також п'ять танків і безліч іншої техніки.

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Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення втрат ЗС РФ і розповів про те, які справи на фронті станом на 333 день війни з Росією. Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців.

За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу ЗС РФ втратили 600 одиниць живої сили, а отже тепер втрати ворога становлять 120 760 осіб.

Також було знищено багато ворожої техніки:

Танків — 3145 (+5);

Бойових броньованих машин — 6268 (+12);

Артилерійських систем — 2144 (+9);

Реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 445 (+2);

Автотехніки — 4932 (+14).

[ + – ] Звіт Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ВСУ

Також було збито один БПЛА. Всього з початку війни їх було знищено – 1892 штуки. Але офіційні дані та реальні дані можуть відрізнятися, адже підрахунок знищених ворогів та їхньої техніки ускладнений на полі бою.

ЗС РФ протягом доби завдали одного ракетного та 27 авіаційних ударів. Також російські військові здійснили 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Загроза нанесення ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування та дронів-камікадзе залишається по всій Україні.

Російські військові намагалися наступати на Авдіївському та Лиманському напрямах. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, збільшують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти та мирні жителі у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження російських військ і три по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Нагадаємо, раніше у звіті американського Інституту вивчення війни зазначалося, що українські військові утримують Бахмут, незважаючи на труднощі та втрати, бо це стратегічно обґрунтовано. Також наші військові таким чином виснажують російські війська на цьому напрямі.