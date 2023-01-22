"Стратегічно обґрунтовано": аналітики ISW розповіли, чому ЗСУ так довго обороняють Бахмут

За словами експертів, українські сили стримують російські війська в Бахмуті, перешкоджаючи Росії продовжувати наступ на інших ділянках фронту.

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ЗСУ довгий час обороняють Бахмут від російських атак, оскільки це стратегічно обґрунтовано, попри певні витрати. Так, Україна могла б поспішно побудувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості, відступивши з міста раніше. Про це йдеться у новому звіті від американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що сам собою Бахмут не має ні оперативного, ні стратегічного значення. Також варто враховувати і політичне значення міста. Щобільше, ЗСУ намагаються виснажити російські війська на цьому напрямі.

"Українські сили раніше використовували аналогічну модель поступового виснаження, щоб змусити російські операції у певних районах досягти кульмінації після кількох місяців великих втрат особового складу та техніки", — сказано у звіті.

Вони нагадали, що влітку 2022 року російські сили місяцями намагалися прорвати українську оборону в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Останній був захоплений лише після організованого догляду ЗСУ. Однак вихід на кордони Луганської області не дав російським окупантам великої переваги, а навпаки – призвів до серйозного застою у наступі на Донбасі.

"Українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме аналогічному результату — російські сили перекидають у цей район сили й техніку з травня 2022 року і ще не досягли якихось значних успіхів в оперативному відношенні", — заявили аналітики.

Також в ISW заявили, що українські сили стримують російські війська у Бахмуті, перешкоджаючи Росії продовжувати наступ в інших місцях.

"Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися скутістю російських військ у Бахмуті, повільно переміщуючи або утримуючи системи озброєнь та постачання, необхідні для великомасштабних контрнаступних операцій", — заявили аналітики.

Раніше Фокус писав, що американський генерал заявив, що війна в Україні вийде на новий виток навесні. Американський генерал Марк Хертлінг також попередив, що після зими буде вдалий час для продовження контрнаступу ЗСУ.

Також повідомлялося, що експерт заявив, що зволікання з постачанням танків ляже плямою на репутації Німеччини на десятиліття. За словами Еда Арнольда з Королівського інституту об'єднаних служб, якщо наступ РФ виявиться успішним або наступ України не вдасться, Берліну буде дуже складно переконати союзників у тому, що це вина Німеччини.