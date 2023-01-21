Агресія РФ "розгориться": війна в Україні вийде на новий виток навесні, — генерал США

Американський генерал Марк Хертлінг також зазначив, що після зими буде вдалий час для продовження контрнаступу ЗСУ.

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Генерал армії США у відставці Марк Хертлінг у суботу, 21 січня, заявив, що війна РФ в Україні навесні може досягти більшого напруження, оскільки взимку проводити воєнні операції складніше. Про це він розповів в інтерв'ю CNN, відео опубліковане у Twitter.

Хертлінг пояснив, що навесні росіяни залучать додаткові мобілізовані сили, хоча й досі мобілізаційні зусилля Росії завершувалися провалом. Аналітик пояснив, що зима уповільнює проведення військових операцій, але навіть узимку на сході та південному заході України була сильна сльота.

"Я думаю, [бойові дії] ще розпаляться, і це буде вдалий час для України, щоб продовжити наступ", — пояснив він.

Експерт також вважає, що якщо Україна намагається повернути свої території, тоді потрібно проводити операції спільними зусиллями на південному сході та одночасно припиняти будь-який російський поступ на Донбасі.

Водночас, як пишуть ЗМІ, США радять Україні не поспішати з наступом доки не буде отримано все анонсоване озброєння. За інформацією журналістів, американський високопосадовець радив спочатку забезпечити належну підготовку бійців ЗСУ на новітніх озброєннях.

Раніше Фокус повідомляв, що у Зеленського анонсували перевірки та розслідування через скандал із закупівлями Міноборони. Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, що інформацію про можливу закупівлю продуктів для Збройних сил за завищеними цінами буде перевірено. Якщо це підтвердиться, винним доведеться понести відповідальність.