Агрессия РФ "разгорится": война в Украине выйдет на новый виток весной, — генерал США

Американский генерал Марк Хертлинг также предупредил, что после зимы будет подходящее время для продолжения контрнаступления ВСУ.

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Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг в субботу, 21 января, заявил, что война РФ в Украине весной может достигнуть большего накала, так как зимой проводить военные операции сложнее. Об этом он рассказал в интервью CNN, видео опубликовано в Twitter.

Хертлинг объяснил, что весной россияне привлекут дополнительные мобилизованные силы, хотя до сих пор мобилизационные усилия России завершилось провалом. Аналитик пояснил, что зима замедляет проведение военных операций, но даже зимой на востоке и юго-западе Украины была сильная слякоть.

"Я думаю, [боевые действия] еще накалятся, и это будет подходящее время для Украины, чтобы продолжить наступление", — пояснил он.

Эксперт также считает, что если Украина пытается вернуть свои территории, тогда нужно проводить операции общими усилиями на юго-востоке и одновременно пресекать любое российское продвижение на Донбассе.

В то же время, пишут СМИ, США советуют Украине не спешить с наступлением пока не будет получено все анонсированное вооружение. По информации журналистов, высокопоставленный представитель администрация Байдена советовал вначале обеспечить должную подготовку бойцов ВСУ на новейших вооружениях.

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