Зволікання з поставками танків ляже плямою на репутації Німеччини на десятиліття, — експерт

За словами Еда Арнольда з Королівського інституту об'єднаних служб, якщо наступ РФ виявиться успішним або наступ України не вдасться, Берліну буде дуже складно переконати союзників у тому, що це провина Німеччини.

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Експерт із питань європейської безпеки з британського Королівського інституту об'єднаних служб Ед Арнольд попередив, що якщо Німеччина не дасть згоди на передачу танків Leopard Україні, то таке рішення може призвести до тяжких наслідків обох країн. Про це він написав у Twitter.

"Якщо наступ РФ виявиться успішним або наступ України зазнає невдачі, Берліну буде дуже складно переконати союзників у тому, що це провина Німеччини. Така нерішучість позначиться на репутації та довірі Німеччини на десятиліття", — висловив свою думку експерт.

Водночас США радять Україні не поспішати з наступом, доки не отримають всі озброєння. Напередодні, 20 січня, журналісти з посиланням на заяву високопоставленого представника адміністрації Байдена повідомили, що США рекомендують спочатку забезпечити бійцям ЗСУ належну підготовку на новітніх озброєннях.

Нагадаємо, що в українському МЗС розчаровані позицією Німеччини, яка не дала дозволу на постачання Києву танків Leopard 2. Український дипломат Андрій Мельник 21 січня заявив, що остаточного рішення про постачання німецьких танків Україні поки не прийнято.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники "Інституту дослідження війни" пояснили, навіщо у Москві розміщують ППО на дахах будівель.