Промедление с поставками танков ляжет пятном на репутации Германии на десятилетия, — эксперт

По словам Эда Арнольда из Королевского института объединенных служб, если наступление РФ окажется успешным или же наступление Украины не удастся, Берлину будет очень сложно переубедить союзников в том, что это вина Германии.

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Эксперт по вопросам европейской безопасности из британского Королевского института объединенных служб Эд Арнольд предупредил, что если Германия не даст согласия на передачу танков Leopard Украине, то такое решение может привести к тяжелым последствиям для обеих стран. Об этом он написал в Twitter.

"Если наступление РФ окажется успешным или же наступление Украины потерпит неудачу, Берлину будет очень сложно разубедить союзников в том, что это вина Германии. Такая нерешительность скажется на репутации и доверии Германии на десятилетия", — высказал свое мнение эксперт.

В то же время США советуют Украине не спешить с наступлением, пока не будут получены все вооружения. Накануне, 20 января, журналисты со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя администрации Байдена сообщили, что США рекомендуют вначале обеспечить бойцам ВСУ должную подготовку на новейших вооружениях.

Напомним, что в украинском МИДе разочарованы позицией Германии, которая не дала разрешение на поставку Киеву танков Leopard 2. Украинский дипломат Андрей Мельник 21 января заявил, что окончательное решение о поставках немецких танков Украине пока не принято.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники "Института исследования войны" объяснили, зачем в Москве размещают ПВО на крышах зданий.