"Стратегически обоснована": аналитики ISW рассказали, почему ВСУ так долго обороняют Бахмут

По словам экспертов, украинские силы сдерживают российские войска в Бахмуте, препятствуя России продолжать наступление на других участках фронта.

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ВСУ долгое время обороняют Бахмут от российских атак, так как это стратегически обосновано, несмотря на издержки. Так, Украина могла бы поспешно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности, отступив из города раньше Об этом сказано в новом отчете от американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что сам по себе Бахмут не имеет ни оперативного, ни стратегического значения. Также стоит учитывать и политическое значения города. Более того, ВСУ пытаются истощить российские войска на этом направлении.

"Украинские силы ранее использовали аналогичную модель постепенного истощения, чтобы вынудить российские операции в определенных районах достичь кульминации после нескольких месяцев больших потерь личного состава и техники", — сказано в отчете.

Они напомнили, что летом 2022-го года российские силы месяцами пытались прорвать украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске. Последний был захвачен лишь после организованного ухода ВСУ. Однако выход на границы Луганской области не дал российским оккупантам большого преимущества, а наоборот – привел к серьезному "застою" в наступлении на Донбассе.

"Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату — российские силы перебрасывают в этот район силы и технику с мая 2022 года и еще не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении", — заявили аналитики.

Также в ISW заявили, что украинские силы сдерживают российские войска в Бахмуте, препятствуя России продолжать наступление в других местах.

"Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться скованностью российских войск в Бахмуте, медленно перемещая или удерживая системы вооружений и поставки, необходимые для крупномасштабных контрнаступательных операций", — заявили аналитики.

Ранее Фокус писал, что американский генерал заявил, что война в Украине выйдет на новый виток весной. Американский генерал Марк Хертлинг также предупредил, что после зимы будет подходящее время для продолжения контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что эксперт заявил, что промедление с поставками танков ляжет пятном на репутации Германии на десятилетия. По словам Эда Арнольда из Королевского института объединенных служб, если наступление РФ окажется успешным или же наступление Украины не удастся, Берлину будет очень сложно переубедить союзников в том, что это вина Германии.