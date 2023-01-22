Маніпуляції та омана: Міноборони відповіло ЗМІ на скандал із закупівлею харчування для бійців

Оборонне відомство заявило – інформацію розповсюджують із ознаками маніпуляцій. Проте там анонсували проведення засідання відповідного комітету Верховної Ради за участі представників НАБУ та ДБР.

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Міністерство оборони України опублікувало свій коментар щодо повідомлення про те, що відбувається закупівля продуктів харчування ЗСУ за завищеними вдвічі цінами, ніж у магазині. Цей коментар з'явився на офіційній сторінці Міноборони у Facebook.

Як уже писав Фокус, видання "ZN.UA" опублікувало результати розслідування журналіста Юрія Ніколова, де сказано, що Міноборони України розкрадає бюджетні кошти, завищуючи ціни на продукти харчування для ЗСУ. На момент публікації, 21 січня, коментаря від Міноборони з цього приводу ще не було.

У той же час, як уже писав Фокус, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що інформацію про можливу закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами перевірять, а у разі її підтвердження винні понесуть покарання.

Реакція Міноборони України

22 січня Міноборони України оприлюднило офіційний коментар щодо закупівлі послуг харчування для ЗСУ. В ньому сказано, що організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, у тому числі — в зоні ведення бойових дій, є пріоритетним завданням для Міноборони України. Для цього, відповідно до встановленого законом порядку, відбувається закупівля відповідного харчування для ЗСУ.

У коментарі Міноборони йдеться, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які оприлюднені у ЗМІ, поширюються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

"Міністр оборони Олексій Резніков 21 січня особисто звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням провести засідання Комітету та заслухати інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців ЗС України на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР", — сказано в повідомленні.

У Міноборони України заявили, що готуються матеріали для подачі їх до СБУ, щоб там провели розслідування "поширення свідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період".

Подробиці внутрішнього розслідування будуть пізніше

"Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції. Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру поданої інформації, проводиться службова перевірка. Подібна внутрішня перевірка буде проведена і щодо процесу та результатів закупівель послуги харчування. Якщо буде виявлено порушення в діяльності посадових осіб Міноборони, то вони понесуть відповідальність згідно закону", — йдеться в повідомленні Міноборони України.

У Міноборони заявили, що докладніша інформація з цього приводу буде оприлюднена за підсумками відповідного засідання Комітету. Орієнтовно це станеться у понеділок, 23 січня.