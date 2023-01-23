"По законам военного времени": Арахамия пообещал весной "посадки" из-за закупок Минобороны

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа", отдельные люди при власти в Украине "потеряли разум и мародерствуют без страха и угрызений совести". Арахамия привел в пример скандал в оборонном ведомстве и дело о закупке генераторов.

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал аресты коррумпированных должностных лиц в Украине, которые должны пройти уже весной. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

По словам Арахамии, начиная с полномасштабного вторжения России, чиновников всех уровней в стране предупреждали "по официальным и неофициальным каналам" о необходимости сосредоточиться на войне, уменьшить бюрократию и прекратить заниматься "сомнительными делами". Он подчеркнул, что многие должностные лица прислушались к этой рекомендации, однако не все.

"Не на часі" уже не работает. Некоторые люди потеряли разум и мародерствуют без страха и угрызений совести", — добавил Арахамия.

В связи с этим глава фракции анонсировал "активные посадки" в ближайшее время.

"Наверное, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени", — уточнил он.

Арахамия отметил, что среди прочего имеет в виду свежий скандал, связанный с закупками Министерства обороны Украины продуктов для украинской армии по завышенным ценам. В качестве еще одного примера нардеп намекнул на историю с задержанием замглавы Минрегиона Василия Лозинского, которого подозревают в получении взятки в размере $400 тыс. по делу о закупке генераторов.

"Сегодня на комитете разберемся в ситуации. Буду инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти. И как сказал наш президент: "Эта неделя будет временем соответствующих решений", — подчеркнул нардеп.

Глава фракции также рассказал, что в ближайшее время должен завершиться конкурс на должность директора НАБУ, что позволит выстроить независимую антикоррупционную инфраструктуру в стране.

Закупки Минобороны Украины: о чем идет речь?

Журналист Юрий Николов в субботу, 21 января, опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором говорится, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Судя по документам, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за кг, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

После этого Николов дал интервью журналисту Евгению Плинскому, в котором рассказал, что не хотел публиковать результаты расследования и отправил запрос в Минобороны, но не дождался от ведомства какой-либо видимой реакции.

На опубликованное расследование отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, информацию о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.

Министерство обороны Украины также опубликовало свой комментарий по этому поводу. В заявлении говорится, что информация о закупках, обнародованная в СМИ, якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение.