Дело о закупке генераторов: НАБУ задержало замглавы Минрегиона за взятку в $400 000, — СМИ

По данным пресс-службы ведомства, Василия Лозинского снимут с занимаемой должности, о подготовке соответствующих документов уже распорядился вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

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В субботу, 21 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро взяли под арест первого заместителя главы Министерства развития общин и территорий Украины Василия Лозинского. Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Представители министерства ссылаются на информацию СМИ и пишут, что сотрудники НАБУ провели обыски и задержали Лозинского. При этом министерство оказывает полное содействие следствию.

Василия Лозинского снимут с занимаемой должности, о подготовке соответствующих документов уже распорядился вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По информации "Зеркала Недели", правоохранители инициировали расследование и подозревают чиновника в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, а также в получении взятки. Госчиновника задержали в связи с производством, начатым 26 сентября 2022 года. Сообщается, что сумма взятки составила 400 000 долларов и имеет отношение к закупке генераторов.

Согласно статье 368 ("взятка"), Лозинский может быть приговорен к тюремному заключению сроком от 5 до 10 лет, статьей также предусмотрена конфискация имущества и лишение права занимать ряд должностей или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Кто такой Василий Лозинский?

В период 2019-2020 гг. Василий Лозинский занимал должность исполняющего обязанности председателя Львовской ОГА.

В дальнейшем был назначен первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины, а с ноября 2022 года, после отставки Алексея Чернышова, стал и.о. министра развития общин и территорий Украины.

Напомним, что СБУ задержала замглавы Одесской ОВА Олега Муратова за взятку в $35 тысяч. Чиновник, по данным силовиков, предлагал коллеге оказать "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

Ранее Фокус сообщал, что жителю Одессы выписали штраф на 17 000 грн за генератор и обвинили в "продаже электроэнергии".