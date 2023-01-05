Взятка в $35 тысяч от "слуги": СБУ задержала замглавы Одесской ОВА Муратова, — СМИ (фото)

Топ-чиновник, по информации силовиков, предлагал коллеге оказать "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. При обыске у подозреваемого выявили $45 тысяч, более 21 тысячи евро, а также золотые слитки.

Related video

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании заместителя руководителя Одесской областной военно-гражданской администрации, которого подозревают в вымогательстве взятки. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, топ-чиновник предлагал руководителю одного из профильных департаментов Одесской ОВА "содействие" в избежании уголовной ответственности, которая касалась производства о присвоении государственного имущества.

В обмен на свои "услуги" задержанный, как утверждают в СБУ, просил взятку в размере $35 тысяч. Для выполнения своего обещания замглавы Одесской ОВА планировал воспользоваться личными связями в правоохранительных ведомствах Украины.

В ходе следственных действий был задокументирован факт передачи аванса в размере $27 тысяч.

"Сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании ОВА во время передачи им полученных денег своему водителю. Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили свыше $45 тысяч, более 21 тысячи евро, золотые слитки и монеты", — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

[ + – ] Олег Муратов задержан СБУ за вымогательство взятки [ + – ] Олег Муратов задержан СБУ за вымогательство взятки [ + – ] Олег Муратов задержан СБУ за вымогательство взятки [ + – ] Олег Муратов задержан СБУ за вымогательство взятки [ + – ] Олег Муратов задержан СБУ за вымогательство взятки [ + – ] Олег Муратов задержан СБУ за вымогательство взятки

Замглавы Одесской ОВА было предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.4 ст. 190 — "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой";

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 — "Законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего такую выгоду любого действия с использованием служебного положения".

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному замглавы Одесской ОВА. Пресс-центр СБУ не раскрывает имя подозреваемого топ-чиновника, но, как информирует "РБК-Украина", речь идет об Олеге Муратове. Информацию о задержании именно Олега Муратова также подтверждает местное издание "Думская".

По данным издания "Страна", деньги заместителю руководителя ОВА передала депутат областного совета от фракции "Слуга народа" Марина Зинченко, которая также является начальником финансового управления обладминистрации.

Олег Муратов — действующий заместитель главы Одесской областной военно-гражданской администрации. Топ-чиновник работает в ОВА с 2002 года, но с некоторыми перерывами. В облгосадминистрацию Олег Муратов пришел в статусе главного специалиста отдела внешних отношений и протокола Главного управления внешних экономических связей, торговли и туризма.

До 2005 года он возглавлял другой департамент, а в 2008 году стал руководителем Главного управления экономики ОГА. В 2012 году Олег Муратов занял должность главы Департамента экономического развития и торговли Одесской облгосадминистрации. С 2016 по 2002 год не работал на администрацию, а в декабре этого же года его назначили заместителем руководителя ОГА.

[ + – ] Олег Муратов задержан СБУ за вымогательство взятки

Отметим, что 5 января СБУ также информировала о задержании инженера одного из госпредприятий Украины, собиравшего разведывательные данные и корректировавшего ракетные удары ВС РФ.

После Нового года также сообщалось, что СБУ разоблачила на таможне схему по хищению средств на экспорте украинского зерна.