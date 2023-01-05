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Работал в Киеве, Запорожье и Львове: СБУ задержала агента, наводившего ракетные удары (фото)

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СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ

Подозреваемым, как утверждают силовики, является инженер одного из госпредприятий, которое работает в восточной части Украины. Мужчина, помимо шпионажа, предлагал оккупантам помощь в разработке радиолокационной установки.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании во Львовской области мужчины, которого обвиняют в государственной измене и работе на ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемым является инженер одного из государственных предприятий, которое расположено в восточной части Украины. Мужчина был завербован российскими спецслужбами после полномасштабного вторжения для проведения диверсионно-разведывательной деятельности.

Как сообщают в СБУ, подозреваемый по заданию кураторов собирал информацию о размещении стратегических предприятий Украины и объектов критической инфраструктуры, по которым ВС РФ осуществляли ракетные удары.

"Он предлагал представителям РФ свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений об украинской РЛС. Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий отчет для ФСБ", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следующей поездкой подозреваемого, как утверждают в СБУ, была "командировка" во Львовскую область, во время которой мужчина должен был установить месторасположение объектов критической инфраструктуры. Полученные сведения задержанный планировал передать в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.

Контрразведка, по словам правоохранителей, задержала инженера при попытке передать спецслужбам РФ разведывательные данные. В ходе обыска силовики выявили у мужчины смартфон с доказательством переписки с кураторами.

Как отмечают в СБУ, задержанному было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч.2 ст. 111 — "Государственная измена";
  • ч. 2-3 ст. 436-2 — "Рправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Суд избрал меру пресечения задержанному в виде содержания под стражей без права внесения залога.

СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж Fullscreen
СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж Fullscreen
СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж Fullscreen
СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж Fullscreen
СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж Fullscreen
СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж Fullscreen
СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж Fullscreen
СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж
СБУ коллаборант инженер корректировка ракетные удары шпионаж

Отметим, что днем ранее, 4 января, СБУ сообщила о задержании в Черниговской области коллаборанта, который работал на спецслужбы Беларуси.

Также сообщалось, что после Нового года СБУ выявила в освобожденной части Николаевской области пыточную россиян, в которой оккупанты издевались над местными жителями.