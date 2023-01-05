Работал в Киеве, Запорожье и Львове: СБУ задержала агента, наводившего ракетные удары (фото)

Подозреваемым, как утверждают силовики, является инженер одного из госпредприятий, которое работает в восточной части Украины. Мужчина, помимо шпионажа, предлагал оккупантам помощь в разработке радиолокационной установки.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании во Львовской области мужчины, которого обвиняют в государственной измене и работе на ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемым является инженер одного из государственных предприятий, которое расположено в восточной части Украины. Мужчина был завербован российскими спецслужбами после полномасштабного вторжения для проведения диверсионно-разведывательной деятельности.

Как сообщают в СБУ, подозреваемый по заданию кураторов собирал информацию о размещении стратегических предприятий Украины и объектов критической инфраструктуры, по которым ВС РФ осуществляли ракетные удары.

"Он предлагал представителям РФ свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений об украинской РЛС. Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий отчет для ФСБ", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следующей поездкой подозреваемого, как утверждают в СБУ, была "командировка" во Львовскую область, во время которой мужчина должен был установить месторасположение объектов критической инфраструктуры. Полученные сведения задержанный планировал передать в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.

Контрразведка, по словам правоохранителей, задержала инженера при попытке передать спецслужбам РФ разведывательные данные. В ходе обыска силовики выявили у мужчины смартфон с доказательством переписки с кураторами.

Как отмечают в СБУ, задержанному было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.2 ст. 111 — "Государственная измена";

ч. 2-3 ст. 436-2 — "Рправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Суд избрал меру пресечения задержанному в виде содержания под стражей без права внесения залога.

[ + – ] СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ [ + – ] СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ [ + – ] СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ [ + – ] СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ [ + – ] СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ [ + – ] СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ [ + – ] СБУ задержала инженера госпредприятия, работавшего на ВС РФ

Отметим, что днем ранее, 4 января, СБУ сообщила о задержании в Черниговской области коллаборанта, который работал на спецслужбы Беларуси.

Также сообщалось, что после Нового года СБУ выявила в освобожденной части Николаевской области пыточную россиян, в которой оккупанты издевались над местными жителями.