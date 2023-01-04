Работал на спецслужбы Беларуси: СБУ в Черниговской области задержала коллаборанта (фото)

Как утверждают в спецслужбе, мужчина собирал информацию о дислокации и перемещениях подразделений украинских воинов. Также особое внимание коллаборант обращал на места проживания командного состава ВСУ.

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Правоохранительные органы задержала коллаборанта в Черниговской области, который работал на спецслужбы Беларуси. Предатель организовал канал нелегальной переправки за границу военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации в конце 2022 года. В ходе досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного. Прежде установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси", — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещениях подразделений сил обороны на территории области. Также особое внимание коллаборант обращал на места проживания командного состава ВСУ.

Полученные сведения подозреваемый пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении по таким статьям: ст. 111 (государственная измена), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

[ + – ] В Черниговской области задержан коллаборант

[ + – ] В Черниговской области задержан коллаборант

Напомним, 3 января сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пособницу оккупантов в Херсоне, которая помогала врагу наладить железнодорожное сообщение между РФ и оккупированными территориям.

Также мы сообщали, что 2 января Служба безопасности сообщила о задержании во Львовской области вынужденного переселенца, которого обвиняют в сотрудничестве с ВС РФ.