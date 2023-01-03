Помогала перебрасывать эшелоны из РФ: в Херсоне СБУ задержала коллаборантку (фото)

По версии следствия, когда оккупанты зашли в Херсон, местная жительница возглавила созданное ими "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги" и агитировала местных жителей поддержать агрессора. Теперь ей грозит 15 лет тюрьмы.

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пособницу оккупантов в Херсоне, которая помогала врагу наладить железнодорожное сообщение между РФ и оккупированными территориям. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, следствие установило, что после оккупации Херсона местная жительница возглавила созданное агрессором "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги". Ее главной задачей было помочь врагу наладить железнодорожное сообщение с оккупированными территориями, чтобы обеспечить потребности группировок ВС РФ на южном фронте.

"Прежде всего злоумышленница способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России во временно захваченную часть Херсонщины", — говорится в пресс-релизе.

По версии следователей СБУ, подозреваемая организовала разграбление технологического оборудования поездов и передала его оккупантам. Однако этим ее противоправная деятельность не ограничилась. Установлено, что она лично призывала жителей Херсона поддержать российских захватчиков и работать в оккупационном предприятии. За это она обещала херсонцам выплату "зарплат" в российских рублях и лояльное отношение к ним со стороны оккупантов.

После освобождения Херсонской области сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по подозрению в пособничестве государству-агрессору. Данное преступление предусмотрено ч.1 ст.111-2 Уголовного кодекса. Сейчас задержанная находится в СИЗО по решению суда. За содеянное ей грозит тюрьма сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 3 декабря в СБУ сообщили об объявлении первых подозрений российскому генералу и адмиралу флота РФ из-за обстрелов гражданских объектов на территории страны.

2 января СБУ сообщила, что во Львовской области задержан переселенец-коллаборант, которого обвиняют в сотрудничестве с ВС РФ. По данным правоохранителей, подозреваемым является житель Донецкой области, который после полномасштабного вторжения добровольно передавал ВС РФ разведданные.