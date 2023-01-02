СБУ задержала во Львовской области переселенца-коллаборанта (видео)

Как утверждают в спецслужбе, уроженец Донецкой области под видом ВПО поселился вблизи энергетического объекта и передавал оккупантам важную информацию.

Related video

Служба безопасности сообщила о задержании во Львовской области вынужденного переселенца, которого обвиняют в сотрудничестве с ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Подозреваемым, по данным правоохранителей, является житель Донецкой области, который после полномасштабного вторжения добровольно передавал ВС РФ разведывательные данные.

С первых дней большой войны мужчина, как утверждают в СБУ, собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на Лиманском направлении. Через какое-то время подозреваемый переехал во Львовскую область, где продолжил осуществлял диверсионно-подрывную деятельность.

"Под видом ВПО он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта при попытке скрытого сбора и передачи сведений через связного в рядах террористических группировок "ДНР", — говорится в пресс-релизе ведомства.

В ходе оперативных мероприятий у подозреваемого был обнаружен мобильный телефон, в котором сохранена переписка с куратором из вражеских спецслужб. Жителю Донецкой области, как отмечают в СБУ, объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

[ + – ] СБУ задержала во Львовской области переселенца-коллаборанта

Отметим, что в конце декабря оперативники СБУ задержали в Киевской области местного жителя, которого обвиняют в работе на ВС РФ. Мужчина, по данным правоохранителей, помогал россиянам похищать проукраинских граждан.

Также сообщалось, что в конце декабря СБУ задержала коллаборанта, который участвовал в пророссийских митингах и поднимал флаг РФ на зданием Харьковского горсовета в 2014 году.