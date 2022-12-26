Помогал оккупантам похищать людей: в Киевской области задержали коллаборанта (фото, видео)

По версии следствия, коллаборант давал наводки на украинских патриотов, после чего в их дома врывались оккупанты, похищали их, пытали и принудительно увозили в Россию.

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На юге Киевской области задержали мужчину, который активно сотрудничал с россиянами во время оккупации Вышгородского района. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подозреваемый — житель поселка Глебовка Киевской области. По версии следствия, он "сливал" оккупантам адреса проживания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления, среди них были и участники Антитеррористической операции.

По наводке подозреваемого оккупанты врывались в дома местных жителей, пытали их, после чего принудительно вывозили на территорию РФ. При этом задержанный принимал в этом непосредственное участие.

"Установлено, что предатель лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время налета злоумышленник совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством", — говорится в пресс-релизе.

[ + – ] Коллаборанту грозит тюрьма: от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества

Также следствие установило, что подозреваемый участвовал в разграблении граждан для материально-технического обеспечения оккупантов. Так, зафиксирован эпизод, в котором задержанный "конфисковал" микроавтобус у местного жителя.

За активное сотрудничество оккупанты давали коллаборанту особые "преференции". Ему разрешалось свободно перемещаться по оккупированным территориям и использовать символику оккупационных войск.

[ + – ] Обыски у задержанного [ + – ] Обыски у задержанного

После освобождения Киевской области, пособник оккупантов пытался скрываться от спецслужб на территории Вышгородского района.

Задержанного поместили в СИЗО по решению суда. Следствие ведут по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса. За содеянное ему грозит тюрьма: от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала коллаборанта, поднимавшего флаг РФ над горсоветом Харькова в 2014-м. После того как планы Кремля по захвату региона провалились, подозреваемый "залег на дно" с арсеналом оружия

Напомним, 22 декабря Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов" Дмитрия Святаша, который призывал людей получать российские паспорта.

Ранее Фокус сообщал, что Государственное бюро расследований исследует, каким образом российские оккупационные войска очень быстро продвинулись из оккупированного Крыма и захватили территории на юге Украины 24 февраля. По словам руководителя СБУ Василия Малюка, один из главных подозреваемых — глава управления СБУ в Крыму Олег Кулинич. В ведомстве пока не раскрывают деталей, чтобы не нарушить тайну следствия.