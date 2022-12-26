Допомагав окупантам викрадати людей: у Київській області затримали колаборанта (фото, відео)

За версією слідства, колаборант давав наведення на українських патріотів, після чого до їхніх будинків вривалися окупанти, викрадали їх, катували та примусово відвозили в Росію.

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На півдні Київської області затримали чоловіка, який активно співпрацював із росіянами під час окупації Вишгородського району. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Підозрюваний — мешканець селища Глібівка Київської області. За версією слідства, він "зливав" окупантам адреси проживання місцевих жителів, які могли входити в рух опору, серед них були й учасники Антитерористичної операції.

За наведенням підозрюваного окупанти вривалися до будинків місцевих жителів, катували їх, після чого примусово вивозили на територію РФ. При цьому затриманий брав у цьому безпосередню участь.

"Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час нальоту зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством", — говориться у пресрелізі.

[ + – ] Колаборанту загрожує в'язниця: від 15 років до довічного з конфіскацією майна

Також слідство встановило, що підозрюваний брав участь у розграбуванні громадян для матеріально-технічного забезпечення окупантів. Так, зафіксовано епізод, у якому затриманий "конфіскував" мікроавтобус у місцевого мешканця.

За активну співпрацю окупанти давали колаборанту особливі "преференції". Йому дозволялося вільно переміщатися по окупованих територіях і використовувати символіку окупаційних військ.

[ + – ] Обшуки у затриманого [ + – ] Обшуки у затриманого

Після звільнення Київської області посібник окупантів намагався ховатися від спецслужб на території Вишгородського району.

Затриманого помістили до СІЗО за рішенням суду. Слідство ведуть за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. За вчинене йому загрожує в'язниця: від 15 років до довічного з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала колаборанта, який піднімав прапор РФ над міськрадою Харкова в 2014-му. Після того, як плани Кремля щодо захоплення регіону провалилися, підозрюваний "заліг на дно" з арсеналом зброї.

Нагадаємо, 22 грудня Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, який закликав людей отримувати російські паспорти.

Раніше Фокус повідомляв, що Державне бюро розслідувань досліджує, як російські окупаційні війська дуже швидко просунулися з окупованого Криму та захопили території на півдні України 24 лютого. За словами керівника СБУ Василя Малюка, один із головних підозрюваних — голова управління СБУ в Криму Олег Кулініч. У відомстві наразі не розкривають деталей, щоб не порушити таємницю слідства.