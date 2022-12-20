СБУ затримала колаборанта, який піднімав прапор РФ над Харківською міськрадою в 2014-му (фото)
Після того, як плани Кремля щодо захоплення регіону провалилися, підозрюваний "заліг на дно" з арсеналом зброї.
Служба безпеки повідомила про викриття і затримання чоловіка, якого звинувачують у співпраці зі спецслужбами РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.
За даними правоохоронців, підозрюваного було затримано у Харкові. Чоловік понад 8 років ховався від правосуддя після того, як брав участь у спробі насильницького захоплення влади.
В СБУ стверджують, що затриманий особисто вішав прапор РФ над будівлею міськради Харкова у 2014 році та закликав проросійських громадян штурмувати адмінбудівлю.
Окрім цього, підозрюваний неодноразово брав участь в ефірах пропагандистських росЗМІ й агітував за зміну кордонів України.
"Коли спроби Москви захопити Харків провалилися, зловмисник вирішив залягти на дно для уникнення правосуддя. Для цього дотримувалися заходів конспірації, він постійно змінював адреси проживання і номери мобільних телефонів.
Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", — йдеться у пресрелізі.
У процесі обшуків оперативники виявили та вилучили:
- прапори РФ та "георгіївські стрічки";
- снайперську гвинтівку з оптичним прицілом;
- самозарядну гвинтівку Z-10;
- патрони калібру 7,62 мм.
Затриманому було пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1 ст. 110 — "Зазіхання на територіальну цілісність України";
- ч. 1 ст. 263 — "Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами".
Зазначимо, що раніше СБУ затримала на Донбасі колаборанток, які співпрацювали із ЗС РФ та коригували ракетні удари.
Також повідомлялося, що СБУ викрила в Одесі російського агента, який передав розвіддані штабу "Групи Вагнера".