СБУ затримала колаборанта, який піднімав прапор РФ над Харківською міськрадою в 2014-му (фото)

Після того, як плани Кремля щодо захоплення регіону провалилися, підозрюваний "заліг на дно" з арсеналом зброї.

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Служба безпеки повідомила про викриття і затримання чоловіка, якого звинувачують у співпраці зі спецслужбами РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, підозрюваного було затримано у Харкові. Чоловік понад 8 років ховався від правосуддя після того, як брав участь у спробі насильницького захоплення влади.

В СБУ стверджують, що затриманий особисто вішав прапор РФ над будівлею міськради Харкова у 2014 році та закликав проросійських громадян штурмувати адмінбудівлю.

[ + – ] У 2014 році чоловік брав участь у спробі насильницького захоплення влади у Харкові

Окрім цього, підозрюваний неодноразово брав участь в ефірах пропагандистських росЗМІ й агітував за зміну кордонів України.

"Коли спроби Москви захопити Харків провалилися, зловмисник вирішив залягти на дно для уникнення правосуддя. Для цього дотримувалися заходів конспірації, він постійно змінював адреси проживання і номери мобільних телефонів.

Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", — йдеться у пресрелізі.

[ + – ] Підозрюваного було затримано у Харкові

У процесі обшуків оперативники виявили та вилучили:

прапори РФ та "георгіївські стрічки";

снайперську гвинтівку з оптичним прицілом;

самозарядну гвинтівку Z-10;

патрони калібру 7,62 мм.

Затриманому було пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 110 — "Зазіхання на територіальну цілісність України";

ч. 1 ст. 263 — "Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами".

[ + – ] Затримання колаборанта у Харкові [ + – ] Затриманий підтримує російське вторгнення в Україну [ + – ] У затриманого знайшли арсенал зброї та російську національну символіку

Зазначимо, що раніше СБУ затримала на Донбасі колаборанток, які співпрацювали із ЗС РФ та коригували ракетні удари.

Також повідомлялося, що СБУ викрила в Одесі російського агента, який передав розвіддані штабу "Групи Вагнера".