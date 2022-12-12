"Наводили удари на пологові будинки": СБУ повідомила про затримання російських шпигунок (фото)

Підозрюваними, як стверджують силовики, є мешканці Торецька, які передавали та корегували ракетні удари ЗС РФ по соціальних і енергетичних об'єктах.

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Контррозвідка Служби безпеки повідомила про викриття та нейтралізацію російської агентурної мережі, яка коригувала ракетні удари на Донеччині. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, підозрювані займалися збором розвідданих про передислокацію підрозділів Збройних сил України. Крім цього, агентурна мережа РФ передавала окупантам локації електричних підстанцій і соціальних об'єктів, серед яких школи, пологові будинки та студентські гуртожитки.

Серед затриманих — троє мешканок прифронтового Торецька, які були завербовані "МДБ ДНР" у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Отримані відомості окупанти планували використовувати для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Жінки отримали російські паспорти, які планували використовувати для виїзду в РФ у разі успішного виконання ворожих завдань. Для збору розвідданих агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах", — ідеться в пресрелізі СБУ.

Зібрані розвіддані передавалися куратору жінок, який дислокувався в окупованій Горлівці. Під час обшуків у підозрюваних виявили:

комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами ведення листування зі спецслужбами країни-агресора;

російські паспорти.

Жінкам пред'явлено підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального Кодексу — "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Мешканкам Торецька суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вина жінок буде доведена Фемідою, їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

[ + – ] СБУ затримала мешканок Торецька, котрі коригували удари ЗС РФ

Зазначимо, що раніше СБУ затримала в Києві топколаборантку, яка оформляла собі документи для виїзду в ЄС. Підозрюваною виявилася колишня голова Куп'янської райдержадміністрації, яка добровільно співпрацювала зі ЗС РФ під час окупації регіону.

Також повідомлялося, що СБУ затримала під Києвом помічника "міністра МВС ЛНР", який особисто брав участь у бойових діях проти сил АТО.