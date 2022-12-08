СБУ затримала у Києві топколаборантку, яка хотіла виїхати в ЄС (фото)

Підозрюваною, за даними правоохоронців, є ексглава Куп'янської райдержадміністрації, яка брала участь в організації "референдуму" на Харківщині. У столиці жінка оформляла документи переселенця для виїзду до Європи.

Related video

Служба безпеки повідомила про викриття та затримання колаборантки у Києві, яка намагалася виїхати з України в Євросоюз. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, підозрюваною у колабораціонізмі є колишня голова Куп'янської районної держадміністрації, яка під час окупації перейшла на бік ЗС РФ.

За співпрацю колишню чиновницю було призначено до лав керівного складу місцевого окупаційного органу, отримавши посаду "заступниці керівника Курилівської громади".

"Перебуваючи на посаді, вона виконувала вказівки Кремля про поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора. Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини", — йдеться у пресрелізі СБУ.

Після контрнаступу Збройних сил та деокупації частини Харківської області підозрювана, як стверджують силовики, переїхала до Києва і намагалася оформити документи переселенкИ для подальшого виїзду до Євросоюзу. Оперативники СБУ встановили місцезнаходження жінки та затримали її.

Колишній голові Куп'янської РДА пред'явлено підозру за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу — "Колобараційна діяльність". Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вина підозрюваної буде доведена Фемідою, їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

[ + – ] СБУ затримала колаборантку, яка хотіла виїхати в ЄС [ + – ] СБУ затримала колаборантку, яка хотіла виїхати в ЄС [ + – ] СБУ затримала колаборантку, яка хотіла виїхати в ЄС [ + – ] СБУ затримала колаборантку, яка хотіла виїхати в ЄС

Зазначимо, що брата екснардепа-зрадника Олега Царьова було засуджено на 5 років за тероризм за звинуваченнями СБУ. Михайло Царьов, після винесення вироку, попросив внести його до списків на обмін полоненими з Російською Федерацією.

Також повідомлялося, що СБУ затримала колаборантів, які співпрацювали з окупантами та катували проукраїнських місцевих жителів Херсона.