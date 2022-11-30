СБУ затримала колаборантів, які катували українців у Херсоні (фото)

Один з українців "працював" в окупованому росіянами Херсоні слідчим, а другий — патрульним поліцейським.

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Співробітники Служби безпеки України затримали двох колаборантів, які під час окупації Херсона російськими військовими викрадали українців і катували їх у катівнях. Інформація про це з'явилася на офіційному каналі відомства у телеграмі.

За словами слідчих, після окупації міста ЗС РФ, місцеві жителі добровільно зголосилися допомагати окупантам і вступили до їхніх лав.

Ба більше: після так званої "співбесіди" з представниками ФСБ одного з колаборнатів призначили на посаду слідчого. Чоловік мав брати участь у придушенні руху опору на окупованій частині Херсонщини.

Місцеві жителі, з якими "працював" поплічник окупантів, скаржилися, що він застосовував до них психологічний тиск, насильство та погрози фізичною розправою.

Другого українця представник Федеральної служби безпеки призначив до так званої "патрульної поліції". Перебуваючи на цій посаді, українець брав безпосередню участь у переслідуванні та незаконному затриманні своїх співгромадян.

Після того, як ЗСУ деокупували Херсон, зловмисники намагалися втекти від українських силовиків, але були затримані. Нині вони перебувають під вартою. Їм уже повідомили про підозру в колабораціонізмі.

[ + – ] Співробітники СБУ затримали у Херсоні українців, які працювали у російських окупантів "слідчим" і "патрульним" Фото: СБУ [ + – ] Співробітники СБУ затримали у Херсоні українців, які працювали у російських окупантів "слідчим" і "патрульним" Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ виявила колаборантку з Херсона, яка здала 23 українських патріотів. Колишня співробітниця правоохоронців Вікторія Землянова обміняла відомості про проукраїнськи налаштованих містян на посаду в окупаційній адміністрації.

Фокус також писав, хто керує окупованими Херсонською і Запорізькою областями. Деякі з них обіймали раніше високі посади — були мерами, депутатами, начальниками поліції або очолювали якісь підрозділи у держструктурах, а деякі — простими обивателями, які прагнуть бути помітними.