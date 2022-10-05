Здала 23 українських патріотів: СБУ виявила колаборантку з Херсона (фото)

Колишня співробітниця правоохоронців Вікторія Землянова обміняла відомості про проукраїнськи налаштованих містян на посаду в окупаційній адміністрації.

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Служба безпеки України заявила про те, що ще декільком колаборантам оголосили про підозру у допомозі державі-агресору та колабораціонізму.

Колишню співробітницю українських правоохоронних органів Вікторію Землянову підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про щонайменше 23 українських патріотів, які живуть у Херсоні. Так вона вирішила виявити лояльність окупантам та отримала нагороду посаду в окупаційній адміністрації Херсонської області.

Відібрали майно "Укрпошти"

Ще семеро людей підозрюють у пособництві ворогові у складі організованої злочинної групи: вони сприяли передачі росіянам майна "Укрпошти". Серед підозрюваних, зокрема, ексрегіонал Володимир Сальдо, який зараз очолює "військово-цивільну адміністрацію" Херсонської області, його заступниця Катерина Губарєва та колишній директор філії Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктор Фірман. Останній після окупації області погодився очолити незаконно утворене підприємство "Пошта Херсона".

Також співробітники СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом директорок так званих "Пошти Криму" та "Пошта Таврії" Олени Принь та Інни Горлачової. Інші підозрювані — керівниця департаменту з управління персоналом "Пошти Криму" Тетяна Дубініна та працівник "Пошти Херсона" Сергій Міхнєв.

[ + – ] Загалом підозру повідомили вісьмом "чиновникам", які почали працювати на окупантів

Всім "чиновникам" загрожує звинувачення за статтями за допомогу державі-агресору, вчинену у складі організованої групи. Відповідно до ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України їм загрожує до 12 років ув'язнення. Додатково Сальдо, Губарєва та Фірман отримали підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, організація та провадження заходів політичного характеру, провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або її окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинена у складі організованої групи).

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про те, хто керує Запорізькою та Херсонською областями після їхньої окупації росіянами.

Як повідомлялося, СБУ оголосила про підозру учасникам та організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. До списку підозрюваних увійшли Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов.