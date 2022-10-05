Сдала 23 украинских патриота: СБУ выявила коллаборантку из Херсона (фото)

Бывшая сотрудница правоохранительных органов Виктория Землянова обменяла сведения о проукраински настроенных горожанах на должность в оккупационной администрации.

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Служба безопасности Украины заявила о том, что еще нескольким коллаборантам объявили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и коллаборационизме.

Бывшую сотрудницу украинских правоохранительных органов Викторию Землянову подозревают в передаче российским спецслужбам данных о по меньшей мере 23 украинских патриотах, живущих в Херсоне. Таким образом она решила проявить лояльность оккупантам и получила в награду должность в оккупационной администрации Херсонской области.

Отобрали имущество "Укрпочты"

Еще семь человек подозревают в пособничестве врагу в составе организованной преступной группы: они способствовали передаче россиянам имущества "Укрпочты". Среди подозреваемых, в частности, экс-регионал Владимир Сальдо, сейчас возглавляющий "военно-гражданскую администрацию" Херсонской области, его заместитель Екатерина Губарева и бывший директор филиала Херсонской дирекции "Укрпочты" Виктор Фирман. Последний после оккупации области согласился возглавить незаконно образованное предприятие "почта Херсона".

Также сотрудники СБУ собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом директоров так называемых "Почты Крыма" и "Почта Таврии" Елены Прынь и Инны горлачевой. Остальные подозреваемые — руководитель департамента по управлению персоналом "Почты Крыма" Татьяна Дубинина и работник "Почты Херсона" Сергей Михнев.

[ + – ] Всего о подозрении сообщили восьмерым "чиновникам", которые стали работать на оккупантов

Всем "чиновникам" грозит обвинение по статьям за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы. В соответствии с ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины им грозит до 12 лет заключения. Дополнительно Сальдо, Губарева и Фирман получили подозрение по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершенная в составе организованной группы).

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о том, кто руководит Запорожской и Херсонской областями после их оккупации россиянами.

Как сообщалось, СБУ объявила о подозрении участникам и организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. В список подозреваемых вошли Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.