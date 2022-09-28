В списке Пушилин и Стремоусов: в СБУ объявили подозрения организаторам "референдумов"

За коллаборационную деятельность пособникам россиян из четырех областей Украины грозит до 15 лет лишения свободы.

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Служба безопасности Украины задокументировала противозаконные действия участников и организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. В связи с этим СБУ объявили о подозрении 16 коллаборантам из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (Коллаборационная деятельность). Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 10 до 15 лет.

В Донецкой области подозрение от СБУ получили:

"глава ДНР" Денис Пушилин;

"председатель народного совета ДНР" Владимир Бидевка;

"секретарь ЦВК ДНР" Елена Радомская.

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

"председатель военно-гражданской администрации Запорожской области" Евгений Балицкий;

"исполняющая обязанности мэра" Мелитополя Галина Данильченко;

"председатель военно-гражданской администрации Бердянска" Александр Сауленко;

"председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области" Галина Катющенко;

"председатель военно-гражданской администрации Мелитопольского района" Андрей Сигута;

"председатель Акимовского общества Мелитопольского района" Максим Зубарев.

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

"председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области Владимир Сальдо;

"заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов;

"глава центральной избирательной комиссии" Херсонской области Марина Захарова

"председатель территориальной избирательной комиссии Генического района" Ольга Кулик;

"председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района" Тамара Мирошниченко;

"председатель временной избирательной комиссии Каховского района" Елена Саяхова;

"председатель временной избирательной комиссии Скадовского района" Людмила Козлова.

В частности в СБУ установили, что эти лица при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провели ряд мер по подготовке и организации проведения незаконного референдума, а именно:

создали территориальные участки для псевдоголосования;

сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии;

информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума";

составили предварительные списки участников "плебисцита";

разработали и утвердили форму и текст "бюллетеней" для голосования на псевдореферендуме, а также распорядились по изготовлению, а также доставке их для голосования на участки и в соответствующие комиссии;

обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума" и т.д.

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В СБУ подчеркнули, что за все противоправные действия и преступления против государственной безопасности Украины последует неотвратимое наказание. Все досудебные расследования осуществляют следователи СБУ в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Кремле не спешат официально признавать результаты "референдумов" в оккупированных областях Украины и присоединять регионы к Российской Федерации. Как утверждают инсайдеры, администрация президента Путина все еще надеется на переговоры с Западом по урегулированию ситуации в Украине.