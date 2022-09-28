В списке Пушилин и Стремоусов: в СБУ объявили подозрения организаторам "референдумов"
За коллаборационную деятельность пособникам россиян из четырех областей Украины грозит до 15 лет лишения свободы.
Служба безопасности Украины задокументировала противозаконные действия участников и организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. В связи с этим СБУ объявили о подозрении 16 коллаборантам из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (Коллаборационная деятельность). Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 10 до 15 лет.
В Донецкой области подозрение от СБУ получили:
- "глава ДНР" Денис Пушилин;
- "председатель народного совета ДНР" Владимир Бидевка;
- "секретарь ЦВК ДНР" Елена Радомская.
На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:
- "председатель военно-гражданской администрации Запорожской области" Евгений Балицкий;
- "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя Галина Данильченко;
- "председатель военно-гражданской администрации Бердянска" Александр Сауленко;
- "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области" Галина Катющенко;
- "председатель военно-гражданской администрации Мелитопольского района" Андрей Сигута;
- "председатель Акимовского общества Мелитопольского района" Максим Зубарев.
На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:
- "председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области Владимир Сальдо;
- "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов;
- "глава центральной избирательной комиссии" Херсонской области Марина Захарова
- "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района" Ольга Кулик;
- "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района" Тамара Мирошниченко;
- "председатель временной избирательной комиссии Каховского района" Елена Саяхова;
- "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района" Людмила Козлова.
В частности в СБУ установили, что эти лица при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провели ряд мер по подготовке и организации проведения незаконного референдума, а именно:
- создали территориальные участки для псевдоголосования;
- сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии;
- информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума";
- составили предварительные списки участников "плебисцита";
- разработали и утвердили форму и текст "бюллетеней" для голосования на псевдореферендуме, а также распорядились по изготовлению, а также доставке их для голосования на участки и в соответствующие комиссии;
- обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума" и т.д.
В СБУ подчеркнули, что за все противоправные действия и преступления против государственной безопасности Украины последует неотвратимое наказание. Все досудебные расследования осуществляют следователи СБУ в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Кремле не спешат официально признавать результаты "референдумов" в оккупированных областях Украины и присоединять регионы к Российской Федерации. Как утверждают инсайдеры, администрация президента Путина все еще надеется на переговоры с Западом по урегулированию ситуации в Украине.