"Референдум" в оккупации и с автоматчиками: параллели с 2014 годом в Крыму

"Решение" не будет иметь никаких юридических последствий, рассказали Фокусу юристы.

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"В связи с проведением псевдореферендума на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей многие вспоминают так называемый референдум в Крыму 2014 года. Там РФ, нарушив международное законодательство, провела голосование, по результатам которого последняя включила полуостров в свой состав, как субъект ее федерации, распространив на него свое законодательство и свои институты власти", – говорит в комментарии Фокусу для материала "Нелегитимные, но с последствиями. Что будет после псевдореферендумов на оккупированных территориях" адвокат объединения "Амбрелла", эксперт правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Андрей Яковлев.

Его результаты не были признаны мировым сообществом по ряду причин. Во-первых, был нарушен основополагающей принцип Устава ООН, который наделяет только народ правом на самоопределение, а не часть региона унитарной страны. Во-вторых, результаты голосования нельзя назвать репрезентативным, поскольку оно проводилось во время оккупации и в интересах оккупанта, под контролем вооруженных сил.

"Как и из Крыма с Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей эвакуировалась значительная часть населения, лояльное к Украине преследовалось. Мы не знаем кто принимал участие в голосовании, какое оказывалось давление, как производится подсчет голосов. Особенно кощунственно выглядит организация мест голосовании в России для зависимого от нее и перемещаемого ею украинского населения", – замечает Яковлев.

Напомним, 23 сентября на оккупированных территориях Украины начались "референдумы" "о присоединении к РФ".