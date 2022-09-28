"Референдум" в окупації та з автоматниками: паралелі з 2014 роком у Криму

"Рішення" не матиме жодних юридичних наслідків, розповіли Фокусу юристи.

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"У зв'язку з проведенням псевдореферендуму на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей багато хто згадує так званий референдум у Криму 2014 року. Там РФ, порушивши міжнародне законодавство, провела голосування, за результатами якого остання приєднала півострів до свого складу, як суб'єкт її федерації, поширивши на нього своє законодавство та свої інститути влади", — каже у коментарі Фокусу для матеріалу "Нелегітимні, але з наслідками. Що буде після псевдореферендумів на окупованих територіях" адвокат об'єднання "Амбрелла", експерт правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини" Андрій Яковлєв.

Його результати не були визнані світовим співтовариством із низки причин. По-перше, було порушено основний принцип Статуту ООН, який наділяє лише народ правом на самовизначення, а не частину регіону унітарної країни. По-друге, результати голосування не можна назвати репрезентативним, оскільки воно проводилося під час окупації та на користь окупанта, під контролем збройних сил.

"Як і з Криму, з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей евакуювалася значна частина населення, лояльні до України жителі переслідувалися. Ми не знаємо, хто брав участь у голосуванні, який чинився тиск, як здійснюється підрахунок голосів. Особливо блюзнірською виглядає організація місць голосування в Росії для залежного від неї та переміщуваного нею українського населення", — зазначає Яковлєв.

Нагадаємо, 23 вересня на окупованих територіях України розпочалися "референдуми" "про приєднання до РФ".