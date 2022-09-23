"Референдуми про приєднання до РФ" розпочалися на окупованих територіях України та на Донбасі: як вони проходять

"Голосування" триватиме 5 днів, причому перші 4 дні бюлетені розноситимуть додому. Глави "ЛНР" та "ДНР" назвали псевдореферендуми великою історичною подією та поверненням додому.

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Російські окупанти розпочали так звані референдуми про входження до складу Росії у квазіутвореннях "ЛНР" та "ДНР", а також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України. Про це пишуть російські ЗМІ.

"Голосування" розпочали о 8:00, воно триватиме до 27 вересня. Перші 4 дні людей не приводитимуть на виборчі дільниці, бюлетені розноситимуть додому адресно.

Голова окупаційної адміністрації "ЛНР" Пасічник дав старт "референдуму" на окупованих територіях Луганської області.

"Сьогодні ми з вами на порозі великої історичної події. Кожен із вас відкриває нову сторінку історії. Сьогодні — перший день референдуму, на якому ми віддаємо свої голоси за входження до складу РФ", — сказав російський ставленик.

Голова окупаційної адміністрації "ДНР" Денис Пушилін також записав відеозвернення на честь першого дня "референдуму" і заявив, що Донбас — це Росія.

"Не тільки тому, що ми впевнені в його позитивному результаті, а тому, що це кульмінація нашого загального непростого шляху. впевненість у тому, що настане той день, коли ми станемо Росією", — сказав бойовик.

Псевдореферендуми про "входження до Росії" — як "голосуватимуть"?

Ділянки для "голосування" відкрилися у Росії для тих, кого вивезли з окупованих регіонів під час бойових дій. Виборчі дільниці у "ЛНР", Запорізькій та Херсонській області запрацюють в останній день "референдумів" з 8:00 до 16:00, а у "ДНР" — з 8:00 до 20:00.

Бойовики "ДНР" та "ЛНР" винесли на "голосування" таке питання — чи підтримуєте ви "входження республіки до складу Росії на правах суб'єкта РФ".

У Запорізькій та Херсонській областях питання звучить інакше: "Ви за вихід області зі складу України, утворення областю самостійної держави та входження її до складу Росії?".

Російські окупанти надрукували в "ДНР" та "ЛНР" бюлетені російською мовою.

У Запорізькій та Херсонській областях загарбники зробили бюлетені українською та російською мовами.

Так званий голова народної ради "ДНР" Володимир Бідьовка не відкинув, що день входження квазіосвіти до Росії можуть оголосити святом.

У донецьких пабліках поширили перше відео "референдуму", яке відбувається у форматі обходу по домівках. У дворах багатоповерхівок ставлять bluetooth-колонки — замість гучномовців вони звуть людей на "голосування".

Скільки дільниць створили під "референдуми"?

У Запорізькій області загарбники відзвітували про формування 394 дільниць для "голосування" та ще 102 — у Росії, "ЛНР", "ДНР" та Херсонській області. У Херсонській області створили 8 територіальних та 198 дільничних комісій для "голосування" у Криму, Москві та інших містах РФ.

Створений окупантами виборчком Херсона розраховує на участь у псевдореферендумі близько 750 тисяч осіб. У Запорізькій області до списків включено 500 тисяч осіб, у "ДНР" надрукували бюлетені на 1,5 млн виборців.

Зазначимо, що у російському місті Хабаровськ вже відкрили "дільниці для голосування" на псевдореферендумах. У Камчатському краї 22 вересня відкрили 4 виборчі дільниці в місті Єлізово.

Служба безпеки України попереджала, що окупанти на Донеччині хочуть залучити дітей для участі у так званому референдумі. Це робиться для поповнення нестачі голосів.

Президент України Володимир Зеленський за день до початку "референдумів" зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача для обговорення відповіді на оголошення у РФ часткової мобілізації та "референдуми". Військове командування розібрало стан забезпечення Збройних сил України зброєю та боєприпасами.

Заступник голови російської Ради Безпеки Дмитро Медведєв говорив про незворотний характер псевдореферендумів на окупованих територіях України.