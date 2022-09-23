У Хабаровську вже відкрилися дільниці для "голосування" щодо приєднання Донбасу до РФ (відео)

Як повідомляють росЗМІ, на дільницях можуть проголосувати мешканці окупованих українських областей, які переселилися на Далекий Схід Росії.

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У російському місті Хабаровськ вже відкрилися так звані дільниці для "голосування" щодо приєднання окупованих частин "ДНР" та "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей до Росії. Про це повідомляє російський пропагандистський телеканал "Звезда", який опублікував відповідне відео.

Як уточнюється, на дільницях нібито можуть проголосувати люди, які виїхали з окупованих регіонів України до Росії.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що над будівлею, де проходить фейковий плебісцит, розміщено транспарант із написом "Доля батьківщини – у твоїх руках".

За даними російських журналістів, наразі у РФ мешкає близько чотирьох мільйонів українських біженців. Для того, щоб вони теж брали участь у псевдореферендумі, у різних містах країни-агресора з 23 по 27 вересня працюватимуть виборчі дільниці.

Раніше на російських сайтах стверджувалося, що "голосування" в Хабаровську проходитиме лише один день — 27 вересня. Ця ж дата помітна на транспаранті. Чому виборчі дільниці запрацювали раніше, пропагандисти не пишуть.

Так, у Камчатському краї сьогодні також відкрилися чотири виборчі дільниці у місті Єлізово.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача, щоб обговорити відповідь на оголошення мобілізації в Росії та "референдуми" на окупованих територіях. Учасники розглянули ймовірний характер бойових дій ЗС РФ найближчим часом та проаналізували забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.

Раніше ми розповідали, що бойовики "Л/ДНР" хочуть залучити неповнолітніх дітей для "референдуму".