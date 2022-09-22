Зеленський зібрав Ставку: обговорили відповідь на мобілізацію в РФ та "референдуми"

У засіданні взяли участь глави силових відомств, міністри та командувачі ЗСУ. Учасники розглянули ймовірний характер бойових дій ЗС РФ найближчим часом та проаналізували забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.

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Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача, щоб обговорити відповідь на оголошення мобілізації у Росії та "референдуми" на окупованих територіях. Про це повідомляється на сайті глави держави.

У засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ГУР Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, секретар РНБО Олексій Данілов та інші.

Крім того, в режимі онлайн до засідання Ставки приєдналися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Литвинов та ОК "Південь" Андрій Ковальчук.

Що обговорювали?

Керівники силових відомств та командувачі оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті. Учасники розглянули можливий характер бойових дій російських військ найближчим часом;

проаналізували стан забезпечення ЗСУ озброєнням та боєприпасами;

окрему увагу приділили крокам реагування на нові виклики, пов'язані з оголошенням часткової мобілізації на території Росії та підготовкою фейкових "референдумів" щодо приєднання до РФ в окупованих регіонах України.

Нагадаємо, 19 вересня Володимир Зеленський розповів, що провів Ставку. За його словами, її збирають щоразу, коли є "істотні новини" з фронту. Президент також зазначив, що зараз дуже важливо зберегти темп наступу.

"Референдуми" на окупованих територіях триватимуть з 23 по 27 вересня. Тим часом у Держдумі РФ виключили можливість переговорів із Україною після псевдоголосувань. Голова Комітету російської Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький розраховує на капітуляцію Києва.