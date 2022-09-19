"Важливо зберегти темп наступу": Зеленський заявив про "суттєві новини" з передової

Глава держави подякував бійцям різних бригад за просування на фронті. Зеленський також наголосив на покращенні роботи СБУ, завдяки чому в окупантів "не буде опори на українській землі".

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що 19 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. За його словами, Ставку збирають щоразу, коли є "істотні новини" з фронту. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні до українців.

Український лідер також розповів, що на Харківщині стабілізується ситуація, а українські військові тримають позиції. Крім того, він наголосив на покращенні роботи СБУ і впевнений, що завдяки цьому в окупантів "не буде опори на українській землі"

"Харківська область — стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Зараз впевненість, що окупантів не буде жодної опори на українській землі", — сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки він заслухав доповідь головнокомандувача Валерія Залужного та командувачів оперативних напрямків. Також він розповів, що зараз відбувається підготовка забезпеченням українських військових перед зимою.

Глава держави подякував бійцям різних бригад за просування на фронті. Він наголосив, що зараз дуже важливо зберегти темп наступу.

"Зараз це дуже важливо — темп. Темп — у стабілізації у звільнених районах. Темп — у русі наших військ. Темп — у відновленні нормального життя на звільненій території. І темп — у підтримці партнерів", — додав президент.

Нагадаємо, 19 вересня ЗМІ повідомляли, що російські війська можуть потрапити в оточення у Лимані Донецької області. ЗС РФ витратили свої резерви під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області.

17 вересня Володимир Зеленський розповів, що українські військові взяли у полон сотні російських солдатів під час визволення Харківської області. Однак у Росії в обмінному фонді досі більше військовополонених.