"Важно сохранить темп наступления": Зеленский заявил о "существенных новостях" с передовой

Глава государства поблагодарил бойцов разных бригад за продвижение на фронте. Зеленский также отметил улучшение работы СБУ, благодаря чему у оккупантов "не будет опоры на украинской земле".

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 19 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. По его словам, Ставку собирают каждый раз, когда есть "существенные новости" с фронта. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении к украинцам.

Украинский лидер также рассказал, что в Харьковской области стабилизируется ситуация, а украинские военные держат позиции. Кроме того, он отметил улучшение работы СБУ и уверен, что благодаря этому у оккупантов "не будет опоры на украинской земле"

"Харьковская область — стабилизируем ситуацию, держим позиции. Прочно. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Сейчас уверенность, что оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", — сказал он.

Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки он заслушал доклад главнокомандующего Валерия Залужного и командующих оперативными направлениями. Также он рассказал, что сейчас проходит подготовка обеспечением украинских военных перед зимой.

Глава государства поблагодарил бойцов разных бригад за продвижение на фронте. Он отметил, что сейчас очень важно сохранить темп наступления.

"Сейчас это очень важно — темп. Темп — в стабилизации в освобожденных районах. Темп — в движении наших войск. Темп — в восстановлении нормальной жизни на освобожденной территории. И темп — в поддержке партнеров", — добавил президент.

Напомним, 19 сентября СМИ сообщали, что российские войска могут попасть в окружение в Лимане Донецкой области. ВС РФ израсходовали свои резервы во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

17 сентября Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные взяли в плен сотни российских солдат во время освобождения Харьковской области. Однако у России в обменном фонде до сих пор больше военнопленных.