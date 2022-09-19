Нет резервов: российские войска могут попасть в окружение в Лимане, – Forbes

Россия израсходовала резервы пытаясь остановить контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Если украинские военные освободят город, то это откроет путь на Северодонецк и Лисичанск.

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Российские войска рискуют потерять ключевой город Лиман, который сможет открыть для ВСУ путь на Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщает Forbes.

Импульс ВСУ, который был получен в ходе контрнаступлении в Харьковской области, ставит под угрозу Лиман. Украинские подразделения отбросили войска РФ практически полностью из региона, теперь сразу несколько бригад ВСУ находятся все ближе к Лиману.

Освобождение Лисичанска откроет для украинской армии путь для наступление вдоль северного берега Северского Донца — на Лисичанск и Северодонецк. Российская армия рискует потерять большую часть захваченных территорий с лета.

По данным аналитиков, в Лимане находится всего 4 батальона ВС РФ. В одном батальоне может находиться всего несколько сотен человек личного состава. В Институте изучения войны отмечают, что большая часть оккупантов в Лимане состоит из резервистов и остатков разгромленных подразделений из Харьковской области. И вероятно, ВС РФ не отправляют подкрепления в Лиман.

3-й армейский корпус был брошен под Харьков в отчаянной попытке замедлить контрнаступление ВСУ, а 1-я гвардейская танковая армия потеряла как минимум половину танков. Поэтому для укрепления ВС РФ в Лимане у командования нет сил. В РФ "закончились здоровые молодые люди и современное оборудование".

Автор резюмирует, что гарнизон в Лимане может оказаться изолированным, а за ним нужно готовиться Северодонецку и Лисичанску.

Напомним, в ISW отмечали, что ВС РФ рискуют попасть в окружение возле Лимана из-за глупых позиций подразделений.

4 сентября Нацгвардия освбодила село Озерное, что рядом с Лиманом. Для этого бойцы смогли форсировать Северский Донец.