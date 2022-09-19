Немає резервів: російські війська можуть потрапити в оточення в Лимані, — Forbes

Росія витратила резерви, намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Якщо українські військові звільнять місто, то це відкриє шлях до Сєвєродонецька та Лисичанська.

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Російські війська ризикують втратити ключове місто Лиман, яке зможе відкрити для ЗСУ шлях на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Про це повідомляє Forbes.

Імпульс ЗСУ, який було отримано під час контрнаступу в Харківській області, ставить під загрозу Лиман. Українські підрозділи відкинули війська РФ практично повністю з регіону, тепер одразу кілька бригад ЗСУ перебувають дедалі ближче до Лимана.

Звільнення Лисичанська відкриє для української армії шлях для наступу вздовж північного берега Сіверського Дінця — на Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Російська армія ризикує втратити більшу частину захоплених територій із літа.

За даними аналітиків, у Лимані перебувають усього 4 батальйони ЗС РФ. В одному батальйоні може перебувати лише кілька сотень осіб особового складу. В Інституті вивчення війни зазначають, що більша частина окупантів у Лимані складається з резервістів і залишків розгромлених підрозділів із Харківської області. І, ймовірно, ЗС РФ не відправляють підкріплення в Лиман.

3-ій армійський корпус було кинуто під Харків у відчайдушній спробі уповільнити контрнаступ ЗСУ, а 1-а гвардійська танкова армія втратила щонайменше половину танків. Тому для зміцнення ЗС РФ у Лимані командування не має сил. У РФ "закінчилися здорові молоді люди та сучасне обладнання".

Автор резюмує, що гарнізон у Лимані може виявитися ізольованим, а за ним потрібно готуватися Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Нагадаємо, в ISW зазначали, що ЗС РФ ризикують потрапити в оточення біля Лимана через дурні позиції підрозділів.

4 вересня Нацгвардія звільнила село Озерне, що поряд із Лиманом. Для цього бійці змогли форсувати Сіверський Донець.