ЗС РФ продовжують безглузді операції на Донбасі та ризикують потрапити в оточення, — ISW (фото)

ЗСУ можуть влаштувати окупантам "котел" у Лимані, а також отримати коридор для подальшого просування в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

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ЗС РФ продовжують проводити дурні операції на Донбасі замість того, щоб убезпечити себе від контрнаступу Збройних сил України та можливого оперативного оточення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 17 вересня.

За даними експертів, російські війська продовжують здійснювати наступальні операції, намагаючись зайняти Бахмут і просунутися на захід від окупованого Донецька.

Аналізуючи дії ЗС РФ у Донецькій області, аналітики ISW приходять до висновку, що командування армії Росії ніяк не готується до можливого контрнаступу ЗСУ на цій ділянці фронту.

"Росіяни, очевидно, направляють деякі з дуже обмежених резервів, що є в Україні, для захоплення сіл біля Донецька, а не на вразливі російські оборонні лінії, які поспішно створені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області. Росіяни не можуть сподіватися на досить масштабні успіхи в районі Бахмута чи Донецька, щоб зірвати український контрнаступ", — ідеться у звіті Інституту вивчення війни.

ISW не виключає, що через проведення дурних позицій підрозділи ЗС РФ ризикують потрапити в оточення біля населеного пункту Лиман, за який тривають запеклі бої. На думку аналітиків, ЗСУ розширюють свої позиції на схід від річки Оскіл і на північ від річки Сіверський Донець. Подібні дії можуть допомогти осягнути російські війська, які тримають оборону Лимана.

Крім того, як сказано у звіті ISW, подальше просування ЗСУ на схід уздовж північного берега річки Сіверський Донець може відкрити для української армії коридор на окуповані Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

[ + – ] Підрозділи ЗС РФ можуть потрапити в оточення в Лимані

Нагадаємо, 17 вересня українські військовослужбовці повідомили про деокупацію двох сіл біля захопленого росіянами Лимана. У ході контрнаступу ЗСУ змогли звільнити Діброву та Щурове, над якими було піднято прапори України.

Також повідомлялося, що Нацгвардія в ході успішного контрнаступу форсувала Сіверський Донець і звільнила населений пункт Озерне біля захопленого Лимана.