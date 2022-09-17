Українські військові повідомили про звільнення двох сіл під Лиманом на Донеччині (відео)

Населені пункти розташовані на півдні та південному заході від окупованого міста. Тепер Лиман знаходиться в безпосередній близькості до лінії зіткнення.

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Село Діброва, яке знаходиться на південь від Лиману на лівому березі Сіверського Донця на Донеччині, перейшло під контроль української армії. Цю інформацію повідомив військовослужбовець Нацгвардії у відео, яке розлетілося Мережею.

"Піднімаємо український прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Національна гвардія України звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами! Слава Україні!", — каже військовослужбовець.

Через короткий час після цієї новини в Мережі з'явилося ще одне відео, де боєць 66-ї окремої механізованої бригади повідомляє, що ЗСУ взяли під свій контроль населений пункт Щурове, курортне селище на південний захід від Лимана. Зважаючи на те, що відео було записано о 13:00, швидше за все, село звільнили ще вчора.

У Генштабі ЗСУ інформацію про звільнення населених пунктів наразі не підтвердили.

Згідно з оперативним зведенням, за останню добу російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Донецької, Харківської, Запорізької областей, проте Сили оборони успішно протистоять ворогові, завдавши йому втрат у районі Бахмута, Зайцевого, Авдіївки, Миколаївки Другої та Новомихайлівки.

Крім того, українська авіація уразила дев'ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника, три опорні пункти, тиловий пункт управління та дві позиції ЗРК. Знищено один ворожий літак Су-24, три крилаті ракети та один безпілотник.

Нагадаємо, стрімкі та успішні контрнаступальні дії Збройних сил України в Харківській області спонукали представників керівництва РФ та пропагандистів активно агітувати росіян за добровільну участь у повномасштабній війні. В армію РФ набирають навіть ув'язнених, вербувати яких у колонії особисто їздить куратор "ПВК Вагнера" Євген Пригожин.